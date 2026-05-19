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Scienza, Fede e Politica: La "Missione Cura" per Trani della dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie
Dalla battaglia vinta contro il tumore alla candidatura con Fratelli d'Italia: la biologa nutrizionista mette la competenza medica e la forza del Vangelo al servizio della città
Trani - martedì 19 maggio 2026 8.56 Sponsorizzato
Ci sono momenti nella vita in cui il percorso professionale e quello personale si fondono in un'unica, potente missione, per la Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie, biologa molecolare specializzata in Genetica Medica e Nutrizione Clinica, quel momento è oggi. Conosciuta per il suo rigore scientifico e per la profonda umanità, la dottoressa ha scelto di scendere in campo per il Consiglio Comunale di Trani, portando con sé un bagaglio unico: l'esperienza della ricerca, la competenza clinica e la forza di una Fede incrollabile.
Una testimonianza che parte dal cuore
La storia di Annamaria Pasquadibisceglie non è fatta solo di titoli accademici, ma di vita vissuta. Nel primo capitolo del suo libro "Il Dono della Vita" (Adda Editore, 2022), ha raccontato senza filtri il suo percorso di malattia e rinascita. Un racconto dove la scienza si intreccia con il Vangelo, dove ogni passo verso la guarigione è stato sostenuto da una Fede che l'ha sorretta nei momenti più bui. È proprio da questa "rinascita" che è nato il desiderio di servire la comunità: "La salute delle persone merita attenzione, competenza e rispetto", afferma con fermezza.
Oltre le terapie tradizionali: il "Pragmatismo della Cura"
Il cuore della proposta politica della dottoressa Pasquadibisceglie è la Prevenzione Primaria e il supporto concreto ai pazienti oncologici. Non si tratta di alternative alle cure mediche, ma di pilastri fondamentali che devono entrare di diritto nelle nostre strutture sanitarie.
La candidatura nelle liste di Fratelli d'Italia, a sostegno del candidato Sindaco Dott. Angelo Guarriello, nasce da un amore profondo per Trani, definita come "la nostra casa". La visione della dottoressa Pasquadibisceglie abbraccia la città a 360 gradi:
I cittadini di Trani hanno oggi l'opportunità di scegliere una persona che mette il volto e il cuore in ciò che fa. "Possono fidarsi di me perché sono una persona seria e affidabile, prima ancora che una professionista", conclude Annamaria Pasquadibisceglie. "Voglio mettere le mie competenze al servizio della comunità per costruire una città dove la salute non sia un accessorio, ma la priorità assoluta." Per una Trani che appartiene a chi la ama, il messaggio è chiaro: la competenza medica e la sensibilità umana sono pronte a trasformare la politica in un autentico atto di cura.
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Una testimonianza che parte dal cuore
La storia di Annamaria Pasquadibisceglie non è fatta solo di titoli accademici, ma di vita vissuta. Nel primo capitolo del suo libro "Il Dono della Vita" (Adda Editore, 2022), ha raccontato senza filtri il suo percorso di malattia e rinascita. Un racconto dove la scienza si intreccia con il Vangelo, dove ogni passo verso la guarigione è stato sostenuto da una Fede che l'ha sorretta nei momenti più bui. È proprio da questa "rinascita" che è nato il desiderio di servire la comunità: "La salute delle persone merita attenzione, competenza e rispetto", afferma con fermezza.
Oltre le terapie tradizionali: il "Pragmatismo della Cura"
Il cuore della proposta politica della dottoressa Pasquadibisceglie è la Prevenzione Primaria e il supporto concreto ai pazienti oncologici. Non si tratta di alternative alle cure mediche, ma di pilastri fondamentali che devono entrare di diritto nelle nostre strutture sanitarie.
- Alimentazione e Disintossicazione: "Esistono studi scientifici e protocolli precisi che dimostrano come affiancare alle terapie tradizionali un corretto percorso nutrizionale possa ridurre fino al 70% gli effetti collaterali."
- Competenza negli Ospedali: "Ho scelto di candidarmi per portare negli ospedali ciò che oggi manca davvero", spiega la dottoressa. "L'alimentazione dei pazienti e la disintossicazione non possono essere trattate con superficialità. Servono persone competenti che applichino percorsi scientifici per garantire non solo la sopravvivenza, ma una qualità di vita dignitosa e buona."
La candidatura nelle liste di Fratelli d'Italia, a sostegno del candidato Sindaco Dott. Angelo Guarriello, nasce da un amore profondo per Trani, definita come "la nostra casa". La visione della dottoressa Pasquadibisceglie abbraccia la città a 360 gradi:
- Potenziamento del PTA: "È fondamentale garantire un supporto sanitario territoriale efficace che oggi non riceve l'attenzione necessaria."
- Attenzione ai fragili: "Sociale, cura degli anziani e politiche per i giovani sono al centro del suo programma per costruire una città più serena e vivibile."
- Igiene e Consapevolezza: "Una città pulita è una città sana. Trani va rispettata e tutelata come un bene prezioso."
I cittadini di Trani hanno oggi l'opportunità di scegliere una persona che mette il volto e il cuore in ciò che fa. "Possono fidarsi di me perché sono una persona seria e affidabile, prima ancora che una professionista", conclude Annamaria Pasquadibisceglie. "Voglio mettere le mie competenze al servizio della comunità per costruire una città dove la salute non sia un accessorio, ma la priorità assoluta." Per una Trani che appartiene a chi la ama, il messaggio è chiaro: la competenza medica e la sensibilità umana sono pronte a trasformare la politica in un autentico atto di cura.
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