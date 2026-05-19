Scienza, Fede e Politica: La "Missione Cura" per Trani della dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie

Alimentazione e Disintossicazione: "Esistono studi scientifici e protocolli precisi che dimostrano come affiancare alle terapie tradizionali un corretto percorso nutrizionale possa ridurre fino al 70% gli effetti collaterali."

"Esistono studi scientifici e protocolli precisi che dimostrano come affiancare alle terapie tradizionali un corretto percorso nutrizionale possa ridurre fino al 70% gli effetti collaterali." Competenza negli Ospedali: "Ho scelto di candidarmi per portare negli ospedali ciò che oggi manca davvero", spiega la dottoressa. "L'alimentazione dei pazienti e la disintossicazione non possono essere trattate con superficialità. Servono persone competenti che applichino percorsi scientifici per garantire non solo la sopravvivenza, ma una qualità di vita dignitosa e buona."

Potenziamento del PTA: "È fondamentale garantire un supporto sanitario territoriale efficace che oggi non riceve l'attenzione necessaria." Attenzione ai fragili: "Sociale, cura degli anziani e politiche per i giovani sono al centro del suo programma per costruire una città più serena e vivibile." Igiene e Consapevolezza: "Una città pulita è una città sana. Trani va rispettata e tutelata come un bene prezioso."

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Ci sono momenti nella vita in cui il percorso professionale e quello personale si fondono in un'unica, potente missione, per la, biologa molecolare specializzata in Genetica Medica e Nutrizione Clinica, quel momento è oggi. Conosciuta per il suo rigore scientifico e per la profonda umanità, la dottoressa ha scelto di scendere in campo per il Consiglio Comunale di Trani, portando con sé un bagaglio unico: l'esperienza della ricerca, la competenza clinica e la forza di una Fede incrollabile.La storia dinon è fatta solo di titoli accademici, ma di vita vissuta. Nel primo capitolo del suo libro, ha raccontato senza filtri il suo percorso di malattia e rinascita. Un racconto dove la scienza si intreccia con il Vangelo, dove ogni passo verso la guarigione è stato sostenuto da una Fede che l'ha sorretta nei momenti più bui. È proprio da questa "rinascita" che è nato il desiderio di servire la comunità: "La salute delle persone merita attenzione, competenza e rispetto", afferma con fermezza.Il cuore della proposta politica della dottoressa Pasquadibisceglie è lae il supporto concreto ai pazienti oncologici. Non si tratta di alternative alle cure mediche, ma di pilastri fondamentali che devono entrare di diritto nelle nostre strutture sanitarie.La candidatura nelle liste di, a sostegno del candidato Sindaco, nasce da un amore profondo per Trani, definita come "la nostra casa". La visione della dottoressa Pasquadibisceglie abbraccia la città a 360 gradi:I cittadini di Trani hanno oggi l'opportunità di scegliere una persona che mette il volto e il cuore in ciò che fa. "Possono fidarsi di me perché sono una persona seria e affidabile, prima ancora che una professionista", conclude. "Voglio mettere le mie competenze al servizio della comunità per costruire una città dove la salute non sia un accessorio, ma la priorità assoluta."