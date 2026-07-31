Spaccio, degrado, violenza: neanche la Notte delle Meraviglie di San Nicola risparmia via San Giorgio

Neppure la serata della festa patronale detta della "meraviglia"sembra interrompere quanto i residenti di via San Giorgio denunciano ormai da tempo. Un video registrato questa sera mostrerebbe un rapido scambio tra due giovani, una scena che, secondo chi vive quotidianamente la zona, sarebbe riconducibile a un'attività di spaccio che da anni interessa quell'area.Il filmato, proprio per non compromettere eventuali accertamenti, non verrà diffuso pubblicamente, ma sarà consegnato alle forze dell'ordine affinché possano effettuare tutte le verifiche del caso.Via San Giorgio viene da tempo indicata dai residenti come uno dei punti più critici della città: nonostante la presenza di telecamere di videosorveglianza, la zona resta troppo spesso priva di un presidio costante con episodi che si ripetono con regolarità, alimentando un diffuso senso di impunità.La coincidenza con la festa patronale rende il quadro ancora più amaro. Mentre le forze dell'ordine sono impegnate a garantire la sicurezza dei festeggiamenti, i residenti sostengono di assistere ancora una volta alle stesse scene, in una zona dove, a loro dire, alcune condotte sembrano ormai essersi consolidate.«Siamo stremati», raccontano alcuni abitanti. «Ogni sera assistiamo agli stessi episodi e siamo costretti a convivere con una situazione che genera insicurezza e degrado.»Alla preoccupazione per i presunti episodi di spaccio si aggiungono schiamazzi, ubriachezza, danneggiamenti e momenti di tensione e violenza, soprattutto contro le cose e tra gruppi di giovani.A rendere ancora più difficile la convivenza, secondo le segnalazioni dei residenti, contribuisce il continuo sfrecciare di motorini e biciclette elettriche tra piazza Teatro e via San Giorgio, anche in piena area pedonale: ragazzi che sembrano sentirsi padroni della zona e che, senza timore di controlli, seminano scompiglio e paura tra chi passeggia o frequenta i locali all'aperto. Non mancherebbero anche piccoli incidenti e situazioni di pericolo per pedoni e avventori.Secondo i residenti, molti di questi comportamenti sarebbero favoriti dalla convinzione di poter agire senza conseguenze: le biciclette elettriche sono prive di targa e, in alcuni casi, chi utilizza altri mezzi conoscerebbe i punti in cui evitare di essere ripreso dalle telecamere.Continua quindi la richiesta dei cittadini di controlli più frequenti e di una presenza costante delle forze dell'ordine, affinché una delle aree più centrali e frequentate della città possa tornare a essere vissuta in condizioni anche minime di sicurezza.«Ma nessun quartiere dovrebbe sentirsi lasciato solo», conclude uno dei residenti.