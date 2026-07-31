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Scuola Collodi, Gelso (FdI): «Serve subito un tavolo operativo per trovare una soluzione»

La consigliera comunale di Fratelli d'Italia chiede un confronto urgente tra Comune, dirigenza scolastica e famiglie

Trani - venerdì 31 luglio 2026 10.10
Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale, la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Ornella Gelso è intervenuta sulla situazione della scuola dell'infanzia Collodi, ribadendo la necessità di individuare al più presto una soluzione in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Pur esprimendo voto favorevole alla mozione sull'edilizia scolastica, Gelso ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà vissute dalle famiglie, che hanno già affrontato un intero anno di trasferimenti e disagi.

Per questo la consigliera ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo operativo tra Comune, dirigenza scolastica e rappresentanti delle famiglie, con l'obiettivo di verificare ogni possibile soluzione che consenta ai bambini della Collodi di restare nel proprio quartiere o, comunque, in una sede vicina.

«Prima di chiedere alle famiglie un nuovo sacrificio – ha dichiarato Gelso in Aula – è doveroso verificare tutte le alternative possibili. I bambini e i loro genitori meritano risposte concrete e tempestive, non possono continuare a vivere nell'incertezza a poche settimane dall'inizio delle lezioni.»

Gelso ha infine assicurato che continuerà a seguire con attenzione la vicenda della scuola Collodi, affinché venga individuata una soluzione che tuteli il diritto allo studio e risponda alle esigenze delle famiglie.
  • Fratelli d'Italia
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