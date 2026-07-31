OCABA contro il parcheggio selvaggio davanti agli scivoli
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Attualità

Barriere architettoniche e culturali: la nuova Amministrazione incontra l'Ocaba

Delineate le prossime strategie condivise

Trani - venerdì 31 luglio 2026
Si è svolta nella sala Tamborrino del Palazzo di Città, la riunione dell'Osservatorio comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche (OCABA): è il primo incontro ufficiale con la nuova Amministrazione comunale e con il nuovo sindaco, Marco Galiano. All'incontro hanno preso parte dirigenti, tecnici, tante associazioni e cittadini.
​Durante la seduta, aperta dalla promotrice Rosanna Nenna, il sindaco ha ribadito la volontà di proseguire e rafforzare le politiche a tutela delle fragilità: "È fondamentale abbattere non solo gli ostacoli fisici, ma soprattutto le barriere culturali e mentali, con l'obiettivo di azzerare ogni forma di discriminazione". Il pensiero di Galiano è stato condiviso anche dall'assessore ai rapporti con l'OCABA, Giuseppina Tota, e dall'assessore ai Lavori pubblici Nicola Di Pinto, che ha proposto sopralluoghi diffusi sul territorio per verificare sul campo le singole criticità.
​Nel corso dei lavori sono emersi importanti aggiornamenti sullo stato di alcune opere pubbliche e sui progetti futuri. L'auspicio condiviso è che il PEBA (piano di eliminazione delle barriere architettoniche) risponda alle esigenze di ogni forma di disabilità (motoria, visiva, sensoriale e uditiva). Infine sono state delineate le linee programmatiche per l'anno 2027 dell'Osservatorio comunale: le associazioni che vogliono partecipare ed iscriversi all'osservatorio ed i cittadini possono inviare segnalazioni o proposte scrivendo all'indirizzo promotore.ocaba@gmail.com
  • Scivoli e stalli disabili
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