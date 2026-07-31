Attualità
Barriere architettoniche e culturali: la nuova Amministrazione incontra l'Ocaba
Delineate le prossime strategie condivise
Trani - venerdì 31 luglio 2026
Si è svolta nella sala Tamborrino del Palazzo di Città, la riunione dell'Osservatorio comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche (OCABA): è il primo incontro ufficiale con la nuova Amministrazione comunale e con il nuovo sindaco, Marco Galiano. All'incontro hanno preso parte dirigenti, tecnici, tante associazioni e cittadini.
Durante la seduta, aperta dalla promotrice Rosanna Nenna, il sindaco ha ribadito la volontà di proseguire e rafforzare le politiche a tutela delle fragilità: "È fondamentale abbattere non solo gli ostacoli fisici, ma soprattutto le barriere culturali e mentali, con l'obiettivo di azzerare ogni forma di discriminazione". Il pensiero di Galiano è stato condiviso anche dall'assessore ai rapporti con l'OCABA, Giuseppina Tota, e dall'assessore ai Lavori pubblici Nicola Di Pinto, che ha proposto sopralluoghi diffusi sul territorio per verificare sul campo le singole criticità.
Nel corso dei lavori sono emersi importanti aggiornamenti sullo stato di alcune opere pubbliche e sui progetti futuri. L'auspicio condiviso è che il PEBA (piano di eliminazione delle barriere architettoniche) risponda alle esigenze di ogni forma di disabilità (motoria, visiva, sensoriale e uditiva). Infine sono state delineate le linee programmatiche per l'anno 2027 dell'Osservatorio comunale: le associazioni che vogliono partecipare ed iscriversi all'osservatorio ed i cittadini possono inviare segnalazioni o proposte scrivendo all'indirizzo promotore.ocaba@gmail.com
Durante la seduta, aperta dalla promotrice Rosanna Nenna, il sindaco ha ribadito la volontà di proseguire e rafforzare le politiche a tutela delle fragilità: "È fondamentale abbattere non solo gli ostacoli fisici, ma soprattutto le barriere culturali e mentali, con l'obiettivo di azzerare ogni forma di discriminazione". Il pensiero di Galiano è stato condiviso anche dall'assessore ai rapporti con l'OCABA, Giuseppina Tota, e dall'assessore ai Lavori pubblici Nicola Di Pinto, che ha proposto sopralluoghi diffusi sul territorio per verificare sul campo le singole criticità.
Nel corso dei lavori sono emersi importanti aggiornamenti sullo stato di alcune opere pubbliche e sui progetti futuri. L'auspicio condiviso è che il PEBA (piano di eliminazione delle barriere architettoniche) risponda alle esigenze di ogni forma di disabilità (motoria, visiva, sensoriale e uditiva). Infine sono state delineate le linee programmatiche per l'anno 2027 dell'Osservatorio comunale: le associazioni che vogliono partecipare ed iscriversi all'osservatorio ed i cittadini possono inviare segnalazioni o proposte scrivendo all'indirizzo promotore.ocaba@gmail.com