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Sant'Anna, si chiudono i festeggiamenti: il grazie della Confraternita a fedeli e volontari

Il priore Giuseppe Muciaccia traccia il bilancio delle celebrazioni e ringrazia quanti hanno contribuito alla riuscita della festa

Trani - venerdì 31 luglio 2026
Si sono conclusi i solenni festeggiamenti in onore di Sant'Anna, un intenso cammino di fede che, attraverso la Novena, le celebrazioni liturgiche, la Solenne Processione e i momenti di condivisione, ha visto una straordinaria partecipazione di fedeli, confermando il profondo legame della comunità con la Santa.

Al termine delle celebrazioni, il Priore della Confraternita di Sant'Anna, Giuseppe Muciaccia, ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento.

«La festa termina, ma ciò che abbiamo vissuto in questi giorni continuerà ad accompagnarci nel nostro cammino. Abbiamo visto una comunità unita nella preghiera e nella fraternità, ed è questa l'immagine più bella che porteremo nel cuore. A nome della Confraternita desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai nostri Padri Spirituali, Don Gaetano Lops e Don Nicola Grosso, ai confratelli e alle consorelle, ai volontari, ai benefattori, alle autorità civili e militari, alle forze dell'ordine, alle associazioni, agli organi di informazione e a tutti coloro che, con generosità e spirito di servizio, hanno contribuito alla riuscita dei festeggiamenti. Un grazie speciale va ai tantissimi fedeli che hanno preso parte alle celebrazioni: la loro presenza è stata il segno più autentico della fede che anima la nostra comunità.»

Il Priore ha inoltre richiamato le parole della Sacra Scrittura: «Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri» e «Rendete grazie in ogni cosa», invitando tutti a custodire durante l'anno lo spirito di fede, comunione e servizio vissuto in questi giorni.

La Confraternita rinnova il proprio grazie a tutta la comunità e affida le famiglie e la città all'intercessione di Sant'Anna, con l'auspicio di ritrovarsi il prossimo anno per vivere ancora insieme questi momenti di fede e devozione.
  • Festa di Sant'Anna
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