Solennità di Sant’Anna, il programma ufficiale dei festeggiamenti

Il 26 luglio la processione per le vie della città

Programma San'Anna Documento PDF

La Confraternita di Sant'Anna Trani ha reso noto il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore della Santa, tanto attesi dai fedeli e dalla comunità locale. Gli eventi culmineranno sabato 26 luglio, giorno tradizionalmente dedicato alla celebrazione solenne di Sant'Anna, madre della Vergine Maria, figura centrale nella devozione popolare.La manifestazione, che ogni anno richiama numerosi partecipanti, si svolgerà in un clima di fede, tradizione e condivisione. Il programma prevede celebrazioni religiose, momenti di preghiera, iniziative comunitarie e appuntamenti che valorizzano il legame tra la parrocchia, i devoti e il territorio.Il programma dettagliato nel PDF qui in basso.