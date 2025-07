Trani in Festa: la profonda devozione a Sant'Anna anima il Centro Storico

Le celebrazioni in onore disono momenti che uniscono "Fede, Comunità e Preparazione alla Festa Patronale" e che sottolineano il legame speciale con la maternità e la pietà popolare, sono questi i sentimenti che stanno animando, in questi giorni, la comunità cittadina, ed in particolar modo quella parrocchiale della Chiesa di San Giovanni a Trani. Dopo il bellissimo spettacolo pirotecnico che si è tenuto ieri sera presso il Molo "S. Nicola" a cura della ditta "Itria Fireworks" di Martina Franca (TA) ed a devozione della Confraternita, continuano anche oggi gli appuntamenti liturgici: alle orea seguire alle ore, presieduta da, parroco della parrocchia "S Giovanni Battista" e assistente spirituale della confraternita di Sant'Anna, la funzione sacre che sarà animata da "Coro Mio" – Trani e dal Coro Parrocchiale.La devozione popolare rappresenta un pilastro fondamentale della fede religiosa, un ponte tra il sacro e la vita quotidiana delle persone, attraverso il culto dei Santi, le comunità trovano conforto, ispirazione e speranza, esprimendo un legame profondo con figure che, con la loro vita e le loro virtù, sono diventate intercessori e modelli. Questo legame si manifesta in modo particolarmente sentito durante le feste patronali e le celebrazioni dedicate a figure molto amate. Tra queste, Sant'Anna occupa un posto di rilievo.Venerata come madre della Vergine Maria e nonna di Gesù, è tradizionalmente invocata come protettrice delle madri, delle partorienti e delle donne che desiderano una gravidanza. La sua figura incarna la speranza, la perseveranza e la benedizione della maternità, rendendola particolarmente cara a chi cerca conforto e sostegno nelle gioie e nelle sfide della famiglia. La sua festa è un momento di celebrazione della vita e della fertilità, inteso come dono divino.Oggi presso la parrocchia di San Giovanni, nel centro storico di Trani, si concluderà , sicuramente con grande devozione e ampia partecipazione, la festa di Sant'Anna. L'evento, molto sentito dalla comunità, combina spiritualità, musica, arte e momenti di solidarietà, trasformandosi in un'importante occasione di condivisione e rinnovamento spirituale per tutta la città. Le celebrazioni liturgiche, che hanno visto, in questi giorni, la chiesa parrocchiale e l'area circostante riempirsi di fedeli sin dalle prime ore del mattino per le Sante Messe, sono il fulcro dei festeggiamenti. La partecipazione di quest'anno è stata particolarmente alta alla messa delle 6:30, dimostrando quanto la figura di Sant'Anna sia un forte richiamo., nella sua omelia, ha sottolineato come la festa sia profondamente legata alla figura della maternità, attirando numerose madri e donne in attesa, e di come liturgia e tradizioni popolari alimentando la devozione aiutano i fedeli nel loro cammino spirituale. Questa festa non è solo un momento di celebrazione a sé stante, ma funge anche da "staffetta" per l'imminente festa patronale di San Nicola Pellegrino.