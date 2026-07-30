Ambulanza, 118
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Cronaca

Tragedia sul lavoro a Trani: operaio perde la vita in un cantiere edile

L'uomo avrebbe accusato un malore davanti ai suoi colleghi

Trani - giovedì 30 luglio 2026 13.03
Dramma nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11, in un cantiere edile situato in via Malcangi, a Trani, dove un operaio è deceduto mentre era al lavoro.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'uomo avrebbe accusato un malore improvviso prima di crollare a terra davanti ai colleghi. I presenti hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti necessari per chiarire con precisione le circostanze che hanno portato alla morte del lavoratore. Nel cantiere sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale dello Spesal della Asl Bt. Per il servizio di prevenzione erano presenti la dirigente medica Francesca Mansi e le tecniche della prevenzione Annamaria Preziosa e Silvia Losciale, impegnate nelle verifiche previste per accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Al momento non sono state diffuse le generalità della vittima.
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