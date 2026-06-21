Incidente in via Barletta
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Cronaca

Schianto all’alba alla rotonda tra via Papa Giovanni e via Barletta: giovane in ospedale

Violento impatto tra un’auto e una Vespa. Sul posto 118 e Polizia di Stato per i rilievi del caso

Trani - domenica 21 giugno 2026 10.35
Violento incidente stradale alla prime luci dell'alba alla rotonda tra via Papa Giovanni e via Barletta. Per cause ancora in corso di accertamento, una Vespa che proveniva da via Papa Giovanni si è scontrata con un'autovettura in arrivo da via Barletta.

L'impatto è stato particolarmente violento tanto da svegliare i residenti: il motociclo è stato colpito in pieno ed è stato sbalzato per diversi metri, finendo la sua corsa più avanti rispetto al punto dello scontro. Ad avere la peggio è stato il giovane conducente della Vespa, soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale di Andria. Ha riportato una ferita alla testa ma le sue condizioni non risulterebbero gravi ed in mattinata è già stato dimesso.

Danni rilevanti anche all'automobile coinvolta, che ha riportato la rottura del parabrezza a seguito dell'urto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.
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  • 118
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