Schianto all’alba alla rotonda tra via Papa Giovanni e via Barletta: giovane in ospedale

Violento incidente stradale alla prime luci dell'alba alla rotonda tra via Papa Giovanni e via Barletta. Per cause ancora in corso di accertamento, una Vespa che proveniva da via Papa Giovanni si è scontrata con un'autovettura in arrivo da via Barletta.L'impatto è stato particolarmente violento tanto da svegliare i residenti: il motociclo è stato colpito in pieno ed è stato sbalzato per diversi metri, finendo la sua corsa più avanti rispetto al punto dello scontro. Ad avere la peggio è stato il giovane conducente della Vespa, soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale di Andria. Ha riportato una ferita alla testa ma le sue condizioni non risulterebbero gravi ed in mattinata è già stato dimesso.Danni rilevanti anche all'automobile coinvolta, che ha riportato la rottura del parabrezza a seguito dell'urto.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.