Trani | Via delle Tufare. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani | Via delle Tufare. Foto Tonino Lacalamita
Cronaca

Trani piange Gioacchino Dagnello: il 64enne investito all'alba in via delle Tufare non ce l'ha fatta

L'uomo era stato travolto da una Mini Cooper. Trasportato in condizioni disperate all'ospedale "Bonomo" di Andria, è deceduto poche ore dopo. Indagini dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Trani - mercoledì 5 agosto 2026 10.03
La speranza è durata solo poche ore. Gioacchino Dagnello, 64 anni, è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, 5 agosto, in via delle Tufare 21, a Trani. L'uomo è stato investito da una Mini Cooper intorno alle 5.30, per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l'impatto è stato violentissimo: il 64enne sarebbe stato sbalzato sull'asfalto, riportando gravissime lesioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate e, dopo le manovre di stabilizzazione, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale "Bonomo" di Andria. Nonostante i tentativi dei sanitari, Gioacchino Dagnello è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime ferite riportate nell'investimento. L'automobilista alla guida della Mini Cooper, rimasto sul posto dopo l'impatto, è apparso in stato di shock.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi tecnici e stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire quanto accaduto nei drammatici istanti dell'investimento. La morte di Gioacchino Dagnello riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale e della tutela dei pedoni, trasformando quella che inizialmente appariva come una grave emergenza sanitaria in una tragedia che colpisce l'intera comunità tranese. La salma è a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che valuterà gli ulteriori accertamenti da disporre nell'ambito dell'inchiesta aperta per fare piena luce sulle cause del sinistro.
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