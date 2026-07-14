Incidente sulla SS16 bis in territorio biscegliese: rallentamenti a partire dallo svincolo Trani Sud

Intorno alle ore 13:00 odierne si è verificato un incidente lungo la strada statale 16 BIS. L'incidente si è vericato allo svincolo di Bisceglie nord in direzione Bari.A causa dell'incidente si segnalano delle lunghissime code già a partire dallo svincolo di Trani Sud.Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale e anche un'autoambulanza, sebbene non sia ancora chiara la dinamica dell'incidente, né se ci siano feriti.