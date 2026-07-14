Assistenza specialistica 2026/2027: l'Ambito apre ufficialmente alle deroghe per gli esclusi

Sono aperti, per l'anno scolastico 2026/2027 i termini per la presentazione delle domande relative al servizio di integrazione scolastica specialistica per gli alunni con disabilità iscritti alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie. In riferimento all'Articolo 1 - Requisiti di Accesso dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per il servizio di Assistenza Specialistica per l'Integrazione Scolastica di Alunni con Disabilità (art. 92 del r.r. 4/2007 ss.mm.ii.) residenti nei comuni di Trani e Bisceglie - Ambito Territoriale Sociale n. 5 – anno scolastico 2026/2027, approvato con determinazione dirigenziale n. 1012 del 8/07/2026 e pubblicato l'8 Luglio u.s., si precisa quanto segue: Le domande di accesso al servizio, nei termini e con le modalità indicate, potranno essere presentate anche da coloro che, pur in carenza della certificazione art.3, comma 3, l. 104\92, in ossequio a quanto previsto dall'art.10 del Disciplinare d'ambito, si trovino in comprovate e motivate condizioni/bisogni attestate/i e documentate dalle Istituzioni coinvolte (Asl, Scuole, Servizi Specialistici). Tali istanze saranno soggette alle valutazioni dell'Equipe e potranno essere ammesse nel limite delle risorse disponibili e dando priorità ai casi di particolare gravità.