Comune di Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Comune di Trani. Foto Tonino Lacalamita
Attualità

Assistenza specialistica 2026/2027: l'Ambito apre ufficialmente alle deroghe per gli esclusi

Le domande per il nuovo anno scolastico entro il 10 agosto: via libera anche senza il certificato di gravità (Art. 3 Comma 3), ma decide l'Équipe

Trani - martedì 14 luglio 2026 15.17
L'Ambito Territoriale Sociale n. 5 (Trani-Bisceglie) ha pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande relative al servizio di integrazione scolastica specialistica per l'anno scolastico 2026/2027. La vera novità, che accoglie le storiche battaglie delle famiglie e della società civile, risiede nell'apertura ufficiale alle deroghe. Con una precisazione all'Avviso Pubblico (approvato con determinazione n. 1012 dell'8/07/2026), l'amministrazione ha chiarito che le domande di accesso potranno essere presentate anche da chi non possiede la certificazione di gravità (art. 3, comma 3, l. 104/92). In ossequio all'ormai celebre Articolo 10 del Disciplinare d'ambito, l'accesso sarà consentito a chi si trovi in comprovate e motivate condizioni di bisogno attestate da ASL, Scuole o Servizi Specialistici. Tali istanze non saranno tuttavia automatiche: passeranno al vaglio valutativo dell'Équipe e saranno ammesse nel limite delle risorse disponibili, dando priorità ai casi di particolare gravità.
Questo il comunicato ufficiale del 14.07.2026 dell'Amministrazione Comunale

Sono aperti, per l'anno scolastico 2026/2027 i termini per la presentazione delle domande relative al servizio di integrazione scolastica specialistica per gli alunni con disabilità iscritti alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie. In riferimento all'Articolo 1 - Requisiti di Accesso dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per il servizio di Assistenza Specialistica per l'Integrazione Scolastica di Alunni con Disabilità (art. 92 del r.r. 4/2007 ss.mm.ii.) residenti nei comuni di Trani e Bisceglie - Ambito Territoriale Sociale n. 5 – anno scolastico 2026/2027, approvato con determinazione dirigenziale n. 1012 del 8/07/2026 e pubblicato l'8 Luglio u.s., si precisa quanto segue: Le domande di accesso al servizio, nei termini e con le modalità indicate, potranno essere presentate anche da coloro che, pur in carenza della certificazione art.3, comma 3, l. 104\92, in ossequio a quanto previsto dall'art.10 del Disciplinare d'ambito, si trovino in comprovate e motivate condizioni/bisogni attestate/i e documentate dalle Istituzioni coinvolte (Asl, Scuole, Servizi Specialistici). Tali istanze saranno soggette alle valutazioni dell'Equipe e potranno essere ammesse nel limite delle risorse disponibili e dando priorità ai casi di particolare gravità.

Dal link è possibile scaricare i moduli per presentare la domanda: link

CHIARIMENTO AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE DOMANDE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICADocumento PDF
  • Assistenza Specialistica Scolastica
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