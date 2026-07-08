Comune di Trani Assistenza Specialistica Scolastica. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Comune di Trani Assistenza Specialistica Scolastica. Foto Tonino Lacalamita
Attualità

Assistenza scolastica specialistica 2026/2027: al via le domande per Trani e Bisceglie

I termini sono aperti per gli alunni con disabilità di infanzia, primaria e medie: istanze entro il 10 agosto

Trani - mercoledì 8 luglio 2026 12.27 Comunicato Stampa
Sono aperti, per l'anno scolastico 2026/2027 i termini per la presentazione delle domande relative al servizio di integrazione scolastica specialistica per gli alunni con disabilità iscritti alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie.
In allegato i link dell' avviso e della modulistica necessaria:
  • Assistenza Specialistica Scolastica
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