Assistenza scolastica specialistica 2026/2027: al via le domande per Trani e Bisceglie

Trani - mercoledì 8 luglio 2026
12.27 Comunicato Stampa
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Sono aperti, per l'anno scolastico 2026/2027 i termini per la presentazione delle domande relative al servizio di integrazione scolastica specialistica per gli alunni con disabilità iscritti alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie.
In allegato i link dell' avviso e della modulistica necessaria:
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