Albano ospite a Villa Ascosa: confronto su turismo, bellezza e futuro di Trani

Una giornata speciale all'insegna del confronto e della riflessione sul futuro di Trani. A raccontarla è Roberto Gargiuolo, che ha accolto a Villa Ascosa il cantante Albano Carrisi, protagonista di un incontro dedicato non alla musica, ma alle potenzialità del territorio e alla necessità di valorizzarne sempre più le bellezze.Nel corso della visita si è discusso di turismo, della crescita della città e del patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Trani, un patrimonio che, secondo Gargiuolo, "possiede un enorme potenziale che ancora oggi non riusciamo pienamente a valorizzare".Il confronto ha riguardato anche il futuro della provincia e gli interventi necessari per restituire alla città maggiore prestigio, attraverso una maggiore attenzione al decoro urbano, alla cura degli spazi e alla promozione dell'identità cittadina."Non abbiamo parlato di musica, ha spiegato Gargiuolo, ma di decoro urbano, di bellezza e di senso di appartenenza".Un messaggio rivolto anche al nuovo assessore al Decoro Urbano, Irene Cornacchia, con l'auspicio che possa valorizzare l'unicità di Trani e trasformarla in un elemento distintivo attraverso iniziative capaci di renderla sempre più bella, accogliente e riconoscibile.