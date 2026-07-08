Albano e Gargiuolo
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Attualità

Albano ospite a Villa Ascosa: confronto su turismo, bellezza e futuro di Trani

Roberto Gargiuolo: «Abbiamo parlato di decoro urbano, valorizzazione del territorio e senso di appartenenza»

Trani - mercoledì 8 luglio 2026 10.23
Una giornata speciale all'insegna del confronto e della riflessione sul futuro di Trani. A raccontarla è Roberto Gargiuolo, che ha accolto a Villa Ascosa il cantante Albano Carrisi, protagonista di un incontro dedicato non alla musica, ma alle potenzialità del territorio e alla necessità di valorizzarne sempre più le bellezze.

Nel corso della visita si è discusso di turismo, della crescita della città e del patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Trani, un patrimonio che, secondo Gargiuolo, "possiede un enorme potenziale che ancora oggi non riusciamo pienamente a valorizzare".

Il confronto ha riguardato anche il futuro della provincia e gli interventi necessari per restituire alla città maggiore prestigio, attraverso una maggiore attenzione al decoro urbano, alla cura degli spazi e alla promozione dell'identità cittadina.

"Non abbiamo parlato di musica, ha spiegato Gargiuolo, ma di decoro urbano, di bellezza e di senso di appartenenza".

Un messaggio rivolto anche al nuovo assessore al Decoro Urbano, Irene Cornacchia, con l'auspicio che possa valorizzare l'unicità di Trani e trasformarla in un elemento distintivo attraverso iniziative capaci di renderla sempre più bella, accogliente e riconoscibile.
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