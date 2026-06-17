La nostra ultima estate, il cortometraggio girato a Trani domani in prima assoluta a Bisceglie

Giovedì 18 giugno 2026, alle ore 21:30, la Sala A del Cinema Politeama di Bisceglie ospiterà la prima assoluta di "La nostra ultima estate", il nuovo cortometraggio diretto da Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco. L'evento rientra nell'iniziativa "Il Politeama a supporto dei giovani", il progetto con cui la sala biscegliese promuove e sostiene le produzioni artistiche delle nuove generazioni del territorio.Girato tra le suggestive cornici di Bisceglie, Trani e Molfetta, il corto racconta la storia di Alex e Tommaso, due giovani alle prese con i cambiamenti, i sogni e le paure di una fase cruciale della vita. Attraverso il loro legame, i registi affrontano temi universali come l'amicizia, l'amore e la crescita personale, trasformando i paesaggi pugliesi nello sfondo ideale di un intenso racconto generazionale.Dopo l'anteprima sul grande schermo, l'opera conquisterà una platea nazionale e internazionale: dal 22 giugno sarà infatti disponibile sulla piattaforma WeShort come titolo WeShort Original.L'ingresso alla serata di giovedì 18 Giugno è gratuito e aperto a tutti, senza obbligo di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili