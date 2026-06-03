Scacchi
Scacchi
Attualità

Scacchi, record di partecipazione a Trani: 111 giocatori al Torneo Semilampo “Giacomo Tommaselli”

Grande successo per la seconda edizione della manifestazione dedicata all'istruttore tranese scomparso nel 2024

Trani - mercoledì 3 giugno 2026 8.34
Domenica 31 Maggio si è svolta, presso gli accoglienti locali della Parrocchia San Magno, la seconda edizione del Torneo di Scacchi dedicato a Giacomo Tommaselli, giocatore e istruttore dell'ASD Circolo Scacchistico "Gen. Giuseppe Dell'Erba" di Trani venuto a mancare dua anni fa dopo una lunga malattia.

Un edizione record, con 111 partecipanti provenienti da tutta la Puglia e anche da diverse regioni limitrofe, che, tra Torneo Amatoriale e Torneo Principale, si sono sfidati sulle 64 caselle in nove avvincenti turni di gioco. Tra di essi, numerosi tranesi, riconoscibili dall'acceso blu della "maglia sociale" donata dall'Ottica Mazzone ottici dal 1955.

Nel Torneo Amatoriale si aggiudica il gradino più alto del podio il molfettese Giuseppe Magarelli, con 8 punti su 9, seguito da Gabriele Lobefaro, 7 punti, e Sofia Maria Costanzo, 6.5 punti.
Il torneo rappresentava inoltre la prima edizione del Trofeo Città di Trani, evento che speriamo in futuro possa diventare una tradizione e coinvolgere sempre più concittadini. Al primo posto, fra tutti i tranesi coinvolti nel torneo, si classifica il giovanissimo Alberto Faggiani, talento cristallino di soli 7 anni, che ha concluso il torneo a 5.5 punti. Prima classificata fra le donne, con 5 punti, Giorgia Guzman Zanabria , mentre Christian Pagnotta, con 4.5 punti, risulta il miglior tranese under 18. Infine Stefania Brozzi vince il premio riservato agli Over 60, chiudendo con 3 punti.

Il Torneo Principale ha visto competere molti dei migliori giocatori del panorama regionale, nonché i titolati Andrea Favaloro, Maestro Internazionale, e Claudio Paduano, Maestro FIDE.
A trionfare, con un notevole 8.5 su 9, è stato proprio Favaloro, seguito dal Candidato Maestro Fabio Pellizzieri, con 7.5, e da Paduano, che ha chiuso a 7 punti e ha prevalso per spareggio tecnico su Daniel Miola e Matteo Caracciolo, quarto e quinto classificato.
Elezioni Amministrative 2026
  • Attualità
Altri contenuti a tema
Colpo al Lotto a Trani: vinti 124.500 euro con una quaterna da 2 euro Colpo al Lotto a Trani: vinti 124.500 euro con una quaterna da 2 euro La vincita record nell’ultimo concorso arriva in città
Il futuro del commercio nella Bat, a Trani una giornata di studio e confronto promossa dal Duc Il futuro del commercio nella Bat, a Trani una giornata di studio e confronto promossa dal Duc Mercoledì 22 aprile si parlerà di desertificazione commerciale e del documento strategico del commercio
“Onde Blu”, i Lions accendono il territorio per l’autismo: al via un percorso di inclusione e consapevolezza “Onde Blu”, i Lions accendono il territorio per l’autismo: al via un percorso di inclusione e consapevolezza Dal 2 aprile illuminazioni simboliche in sei città, poi incontri e iniziative fino a giugno
Welfare territoriale: al via a Trani e Bisceglie un nuovo percorso partecipato Enti locali Welfare territoriale: al via a Trani e Bisceglie un nuovo percorso partecipato Il resoconto della presentazione ed i prossimi appuntamenti
Trani, primi vincitori del contest "Il Futuro che vorrei" promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili Trani, primi vincitori del contest "Il Futuro che vorrei" promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili Si è svolta nello spazio di San Magno la prima delle finali previste per decretare i vincitori dell’edizione 2026 del contest
Intervento per una persona fragile sola in casa: rete di servizi in azione Intervento per una persona fragile sola in casa: rete di servizi in azione A Trani sopralluogo congiunto di Pronto Intervento Sociale, assistenti sociali, Polizia Locale e volontari di Trani Soccorso
Nord Barese, assemblea pubblica del Coordinamento Pace e Disarmo: “No ai re, no alle guerre” Eventi e cultura Nord Barese, assemblea pubblica del Coordinamento Pace e Disarmo: “No ai re, no alle guerre” Giovedì 5 marzo alle 18.30 presso HUB Porta Nova l’incontro per intrecciare le lotte contro militarizzazione, imperialismo e repressione,
Cinquant'anni dalla morte di don Mimì di Martino: con lui nacque lo scoutismo a Trani Vita di città Cinquant'anni dalla morte di don Mimì di Martino: con lui nacque lo scoutismo a Trani Una messa in suo suffragio, giovedì 26 febbraio alle ore 19.00, nella chiesa di S. Chiara
Maltempo, anche Trani interessata dall’allerta meteo: in arrivo temporali, vento forte e possibili grandinate
3 giugno 2026 Maltempo, anche Trani interessata dall’allerta meteo: in arrivo temporali, vento forte e possibili grandinate
Ottanta giovani musicisti in scena: il 4 giugno il Gran Concerto di fine anno dell’I.C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio
3 giugno 2026 Ottanta giovani musicisti in scena: il 4 giugno il Gran Concerto di fine anno dell’I.C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio
A14, chiuso per una notte il casello di Trani: lavori sulle barriere di sicurezza
3 giugno 2026 A14, chiuso per una notte il casello di Trani: lavori sulle barriere di sicurezza
Trani, torna la Sagra della Porchetta: sapori, musica e divertimento per la grande festa di San Magno
3 giugno 2026 Trani, torna la Sagra della Porchetta: sapori, musica e divertimento per la grande festa di San Magno
Sotto il cielo di Trani, l’arte incontra l’infinito: arrivano i “Percorsi Stellari” a Palazzo delle Arti Beltrani
3 giugno 2026 Sotto il cielo di Trani, l’arte incontra l’infinito: arrivano i “Percorsi Stellari” a Palazzo delle Arti Beltrani
80° Anniversario della Repubblica | La dott.ssa Patrizia Albrizio è Ufficiale al Merito della Repubblica: una vita spesa per la sanità locale
2 giugno 2026 80° Anniversario della Repubblica | La dott.ssa Patrizia Albrizio è Ufficiale al Merito della Repubblica: una vita spesa per la sanità locale
80° anniversario della Repubblica italiana: Trani ricorda la nascita della Repubblica e il sacrificio dei caduti
2 giugno 2026 80° anniversario della Repubblica italiana: Trani ricorda la nascita della Repubblica e il sacrificio dei caduti
Incidente sul Lungomare, ferito un giovane: immediati i soccorsi, non sarebbe in pericolo
2 giugno 2026 Incidente sul Lungomare, ferito un giovane: immediati i soccorsi, non sarebbe in pericolo
Stadio, ci sono novità. Pace: “A breve il sintetico, ma facciamo chiarezza. Mercato? "
2 giugno 2026 Stadio, ci sono novità. Pace: “A breve il sintetico, ma facciamo chiarezza. Mercato?"
Oggi Trani festeggia San Nicola il Pellegrino
2 giugno 2026 Oggi Trani festeggia San Nicola il Pellegrino
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.