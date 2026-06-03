Scacchi, record di partecipazione a Trani: 111 giocatori al Torneo Semilampo “Giacomo Tommaselli”

Domenica 31 Maggio si è svolta, presso gli accoglienti locali della Parrocchia San Magno, la seconda edizione del Torneo di Scacchi dedicato a Giacomo Tommaselli, giocatore e istruttore dell'ASD Circolo Scacchistico "Gen. Giuseppe Dell'Erba" di Trani venuto a mancare dua anni fa dopo una lunga malattia.Un edizione record, con 111 partecipanti provenienti da tutta la Puglia e anche da diverse regioni limitrofe, che, tra Torneo Amatoriale e Torneo Principale, si sono sfidati sulle 64 caselle in nove avvincenti turni di gioco. Tra di essi, numerosi tranesi, riconoscibili dall'acceso blu della "maglia sociale" donata dall'Ottica Mazzone ottici dal 1955.Nel Torneo Amatoriale si aggiudica il gradino più alto del podio il molfettese Giuseppe Magarelli, con 8 punti su 9, seguito da Gabriele Lobefaro, 7 punti, e Sofia Maria Costanzo, 6.5 punti.Il torneo rappresentava inoltre la prima edizione del Trofeo Città di Trani, evento che speriamo in futuro possa diventare una tradizione e coinvolgere sempre più concittadini. Al primo posto, fra tutti i tranesi coinvolti nel torneo, si classifica il giovanissimo Alberto Faggiani, talento cristallino di soli 7 anni, che ha concluso il torneo a 5.5 punti. Prima classificata fra le donne, con 5 punti, Giorgia Guzman Zanabria , mentre Christian Pagnotta, con 4.5 punti, risulta il miglior tranese under 18. Infine Stefania Brozzi vince il premio riservato agli Over 60, chiudendo con 3 punti.Il Torneo Principale ha visto competere molti dei migliori giocatori del panorama regionale, nonché i titolati Andrea Favaloro, Maestro Internazionale, e Claudio Paduano, Maestro FIDE.A trionfare, con un notevole 8.5 su 9, è stato proprio Favaloro, seguito dal Candidato Maestro Fabio Pellizzieri, con 7.5, e da Paduano, che ha chiuso a 7 punti e ha prevalso per spareggio tecnico su Daniel Miola e Matteo Caracciolo, quarto e quinto classificato.