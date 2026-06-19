Giuseppe Paolicelli
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Eventi e cultura

Una serata nel ricordo di Giuseppe Paolicelli

Venerdì 19 giugno al Lido Mattinelle di Trani l'evento promosso dall'Associazione Falchi Trani

Trani - venerdì 19 giugno 2026 10.06
Una serata per ricordare, condividere e celebrare la vita di una persona speciale. Con questo spirito l'Associazione Falchi Trani organizza un evento speciale in memoria di Giuseppe Paolicelli, che si terrà venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Lido Mattinelle a Trani.
L'iniziativa, mossa dal profondo affetto di amici e familiari per mantenere vivo il ricordo di Giuseppe ("Il tuo ricordo vive ogni giorno nei nostri cuori"), nasce dalla stretta collaborazione con due note realtà del territorio: l'Associazione Latin Movement e la scuola di ballo Marquez Academy.

Insieme daranno vita a un momento di aggregazione, musica e condivisione aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque abbia conosciuto Giuseppe o desideri stringersi attorno alla comunità in questo momento di celebrazione.

Evento aperto a tutta la cittadinanza.
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