Una serata nel ricordo di Giuseppe Paolicelli

Una serata per ricordare, condividere e celebrare la vita di una persona speciale. Con questo spirito l'Associazione Falchi Trani organizza un evento speciale in memoria di Giuseppe Paolicelli, che si terrà venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Lido Mattinelle a Trani.L'iniziativa, mossa dal profondo affetto di amici e familiari per mantenere vivo il ricordo di Giuseppe ("Il tuo ricordo vive ogni giorno nei nostri cuori"), nasce dalla stretta collaborazione con due note realtà del territorio: l'Associazione Latin Movement e la scuola di ballo Marquez Academy.Insieme daranno vita a un momento di aggregazione, musica e condivisione aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque abbia conosciuto Giuseppe o desideri stringersi attorno alla comunità in questo momento di celebrazione.Evento aperto a tutta la cittadinanza.