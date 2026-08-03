Eventi e cultura
Alessandro Siani arriva a Trani con lo spettacolo «Fake News»
Il comico napoletano sarà in scena il 28 agosto nel Piazzale Santa Maria Colonna con il suo nuovo tour estivo
Trani - lunedì 3 agosto 2026 7.23
La comicità di Alessandro Siani approda a Trani con il nuovo spettacolo «Fake News», una delle tappe del tour estivo 2026 che porterà il celebre attore e comico napoletano in diverse città italiane.
L'appuntamento è in programma venerdì 28 agosto, alle 21.30, nel suggestivo scenario del Piazzale Santa Maria Colonna, dove Siani proporrà uno show capace di coniugare risate, satira e riflessione sui temi dell'attualità.
In «Fake News», scritto, diretto e interpretato dallo stesso Siani, il protagonista affronta con il suo stile inconfondibile le contraddizioni della società contemporanea, tra disinformazione, social network, truffe digitali, relazioni personali e promesse della politica, trasformando situazioni quotidiane in irresistibili momenti di comicità.
Lo spettacolo promette una serata all'insegna del divertimento e del buonumore, confermando Alessandro Siani tra gli artisti più amati dal pubblico italiano.
I biglietti sono disponibili online sul sito di Aurora Eventi e sul circuito ufficiale TicketOne.
L'appuntamento è in programma venerdì 28 agosto, alle 21.30, nel suggestivo scenario del Piazzale Santa Maria Colonna, dove Siani proporrà uno show capace di coniugare risate, satira e riflessione sui temi dell'attualità.
In «Fake News», scritto, diretto e interpretato dallo stesso Siani, il protagonista affronta con il suo stile inconfondibile le contraddizioni della società contemporanea, tra disinformazione, social network, truffe digitali, relazioni personali e promesse della politica, trasformando situazioni quotidiane in irresistibili momenti di comicità.
Lo spettacolo promette una serata all'insegna del divertimento e del buonumore, confermando Alessandro Siani tra gli artisti più amati dal pubblico italiano.
I biglietti sono disponibili online sul sito di Aurora Eventi e sul circuito ufficiale TicketOne.