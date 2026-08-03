Festa patronale a Trani, oggi il rientro di San Nicola al Santuario di Colonna

Si concludono lunedì 3 agosto i solenni festeggiamenti in onore di San Nicola Pellegrino, patrono di Trani. L'ultima giornata sarà scandita da momenti di intensa spiritualità e dalla tradizionale processione che accompagnerà l'immagine del Santo fino al mare, per il suggestivo rientro via mare al Santuario di Santa Maria di Colonna.Le celebrazioni inizieranno alle ore 11.30 nella chiesa di San Nicolino con la Santa Messa presieduta dal rev.mo canonico Gaetano Lops e animata dalla Confraternita di San Nicola il Pellegrino.In serata, alle ore 19, in piazza della Libertà sarà celebrata la solenne Eucaristia presieduta dal canonico Gaetano Lops e concelebrata dal canonico Michele Caporusso e da don Giuseppe Mazzilli.Al termine della celebrazione, alle ore 20, prenderà il via la processione dell'immagine del Santo Patrono che attraverserà via Mario Pagano, via Cavour, piazza Plebiscito, via Statuti Marittimi e via Banchina al Porto fino a raggiungere il molo Santa Lucia.Alle ore 21 il simulacro sarà imbarcato sul motopeschereccio "Diamante" per il tradizionale rientro al Santuario di Santa Maria di Colonna. La partenza sarà accompagnata da uno spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Piro Star, uno dei momenti più attesi e suggestivi della festa patronale.L'approdo è previsto alle ore 21.30 presso il Lido A.N.M.I. sul lungomare Cristoforo Colombo, dove il Santo Patrono sarà accolto dai soci dell'A.N.M.I., dall'associazione sub Amici del Mare e dall'A.N.P.S., prima del rientro in processione al Santuario di Santa Maria di Colonna.Con questo emozionante rito via mare si concluderanno i festeggiamenti patronali 2026, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di fedeli e visitatori, rinnovando il profondo legame tra la città di Trani e il suo Santo Patrono.