Trani celebra San Nicola il Pellegrino: fede, tradizione e comunità nel 932° anniversario del Santo Patrono

Il programma dei festeggiamenti

Donazione straordinaria di sangue promossa dalla Confraternita in collaborazione con AVIS Trani.

Ore 17.30: Presentazione del volume "Con tutto il cuore" presso il Polo Museale.

Ore 18.30: Santo Rosario.

Ore 19.00: Santa Messa con consegna delle benemerenze.

Ore 18.30: Santo Rosario.

Ore 19.00: Santa Messa in ricordo dei membri dell'associazione di San Nicola il Pellegrino di Buenos Aires.

Ore 18.30: Santo Rosario.

Ore 19.00: Santa Messa con rito di ammissione dei novizi e professione dei nuovi confratelli.

Ore 20.30: Rito del Pio Transito di San Nicola il Pellegrino con la partecipazione della Pastorale Giovanile.

Ore 08.00: Apertura dei festeggiamenti con lancio di 21 colpi.

Ore 08.15: Giro per le vie cittadine del Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni".

Ore 11.30: Santa Messa presso la Chiesa del Transito di San Nicolino.

Ore 18.00: Giro bandistico per le vie della città.

Ore 18.30: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo.

A seguire: Processione della venerata immagine di San Nicola il Pellegrino per le vie della città.

C'è un momento dell'anno in cui Trani riscopre in maniera ancora più intensa la propria identità spirituale, storica e popolare: è il tempo dedicato a, giovane santo orientale giunto nella città nel 1094 e divenuto, nei secoli, simbolo di fede, accoglienza e devozione per l'intera comunità. Nel 932° anniversario del beato Transito al cielo deldellae dell'A, lae lahanno predisposto un articolato programma di celebrazioni liturgiche e appuntamenti comunitari che accompagneranno fedeli e cittadini dal 20 maggio al 2 giugno 2026.I festeggiamenti che si sono aperti lo scorso ilnella Basilica Cattedrale con la Santa Messa delle ore 19 presieduta dal rettore della Cattedrale e padre spirituale della Confraternita, mons. Gaetano Lops, in memoria dell'approdo di San Nicola a Trani avvenuto il 20 maggio 1094 e in suffragio dei confratelli e delle consorelle defunti, prosegue oggicon una donazione straordinaria di sangue in collaborazione con, segno concreto di carità e attenzione verso il prossimo, nello spirito autentico del messaggio del Santo.Particolarmente intenso sarà il Solenne Triduo dal. Tra gli appuntamenti più significativi, la presentazione del volume "Con tutto il cuore", dedicato araccontato ai più piccoli, le celebrazioni eucaristiche quotidiane, il ricordo dei membri dell'associazione di Buenos Aires devoti al Santo tranese e il rito di ammissione dei nuovi confratelli. Di grande suggestione spirituale sarà, nella serata del, il tradizionale Rito del Pio Transito di San Nicola il Pellegrino, che vedrà anche la partecipazione della Pastorale Giovanile cittadina.Il culmine dei festeggiamenti sarà vissuto il, giornata della Solennità di San Nicola il Pellegrino. Sin dalle prime ore del mattino, il tradizionale lancio di 21 colpi e il giro per le vie cittadine delannunceranno la festa del Patrono. Nel pomeriggio, alle ore 18.30,. A seguire, la venerata immagine di San Nicola il Pellegrino attraverserà le strade del centro cittadino in processione, accompagnata dalla devozione dei fedeli e dalla partecipazione delle confraternite e delle realtà ecclesiali.L'intero programma rappresenta non soltanto un appuntamento religioso di grande rilievo, ma anche un momento identitario profondamente sentito dalla comunità tranese, che ogni anno rinnova il proprio legame con il Santo Patrono attraverso la preghiera, la memoria e la partecipazione popolare. Durante i giorni del Triduo sarà inoltre attiva una raccolta viveri destinata alle persone più bisognose, ulteriore testimonianza di una devozione che si traduce in attenzione concreta verso gli ultimi.