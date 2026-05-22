Pasquale De Toma
Pasquale De Toma
Speciale

Verso il voto, Pasquale de Toma: «La mia esperienza ancora una volta al servizio della comunità»

La nota del candidato al consiglio comunale di Trani al fianco di Angelo Guarriello

Trani - venerdì 22 maggio 2026 12.02 Comunicato Stampa
A pochi giorni dal voto, Pasquale de Toma racconta il suo legame con Trani, il percorso politico costruito negli anni e l'impegno a continuare a lavorare per la città accanto al candidato sindaco Angelo Guarriello:

«Circa due mesi fa, raccolte le riflessioni, nel mezzo di una serie di incontri, decisioni, candidature, toto sindaci ed eccetera, quello che rimaneva costante nel mio pensiero era un sentimento profondo: il mio amore per Trani. Anche quello slogan, "Io amo Trani, come Te", è venuto fuori veramente in pochi secondi, senza agenzie di comunicazione, senza costruzioni artificiali. È sgorgato naturalmente da quella che è sempre stata la mia azione per la città, attraverso un percorso nato dalla mia educazione familiare e alle mie amicizie maturate nel tempo.

In molti dicono: "Lasciamo spazio al nuovo, sono sempre le stesse facce". È vero, sono presente nell'amministrazione da tanti anni, veramente tanti. Ma la mia azione, nessuno può negarlo, sia i miei sostenitori sia i miei avversari politici, è sempre stata silenziosa, efficace, pronta all'ascolto e alla soluzione dei nodi che impedivano azioni, progetti, diritti da affermare come tali e non come favori.

Un'azione che si è espressa sia nella mia presenza sia in maggioranza che alla opposizione. Credo che nessuno possa negare gli obiettivi raggiunti durante l' amministrazione del generale Tamborrino, che ha assistito ai miei primi passi nella politica locale, come Componente del Comitato tecnico consultivo del Porto di Trani, sia poi con la mia prima esperienza in consiglio comunale, nel rapporto umano e istituzionale costruito con il compianto dottor Avantario, verso il quale c'è sempre stata una stima reciproca profonda nonostante idee politiche diverse a tal punto che volle partecipare persino al mio matrimonio, proprio perché apprezzava il mio modo di fare politica: non un'opposizione distruttiva, ma sempre costruttiva, sempre orientata al bene della città.

A seguire poi le esperienze importanti e produttive in maggioranza con le due amministrazioni del sindaco Tarantini, quella col sindaco Riserbato con un atteggiamento che ho mantenuto anche successivamente pur stando all'opposizione col sindaco Bottaro, col quale ho cercato di mantenere sempre rapporti leali e garbati anche nei momenti di disappunto e che mi hanno consentito di raggiungere obiettivi importanti attraverso una collaborazione costruttiva nei confronti della città, come è avvenuto, ad esempio, per la riapertura del Monastero di Colonna.

Che dire? Non voglio neanche appellarmi alla "dispersione" dei voti, nessun voto è inutile, sia chiaro, perché ogni voto rappresenta una scelta, un sentimento, una fiducia: ma il mio invito al voto nei miei confronti nasce dalla volontà di continuare a essere al fianco dei miei cittadini, e un riscontro condiviso sarebbe prezioso nei confronti di chi in 27 anni ha acquisito esperienza di procedure e meccanismi della macchina comunale perché ritengo che il voto non debba essere inteso come la maniera di dimostrare l'affetto al parente più prossimo, perché ritengo che prima di dare il proprio voto si debba chiedere al candidato se ha un minimo di conoscenza di cosa è una determina dirigenziale, una delibera di consiglio o di giunta comunale. I punti cardine, dell'impegno preso insieme al candidato sindaco Angelo Guarriello e agli amici della coalizione, sono chiari.

Prima di tutto, dare più luce alla città; Trani è diventata una città troppo buia e quindi più pericolosa, per gli incidenti stradali notturni, per la sicurezza, ma anche più triste nella sua bellezza. Passeggiare per le strade di Trani, o semplicemente attraversarle in macchina, oggi lascia amarezza.

Ma senza perdere di vista quello di cui mi sono sempre occupato, senza rumore, senza comunicati continui o condivisioni social, e alla presentazione della mia candidatura mi ha fatto sorridere come il giornalista Nico Aurora - testimone degli ultimi 30 anni della vita tranese - che ha introdotto la serata, mi ha ricordato tante azioni che io avevo dimenticato di citare: il supporto alle scuole, alle associazioni di volontariato, al porto. Non posso non ricordare che l'ultimo dragaggio è stato effettuato anche grazie alla mia caparbietà nel pretenderlo, e sono già pronto a lavorare perché se ne realizzi un altro.

E poi c'è il mio impegno per la cura del verde, per un atteggiamento diverso nella gestione del problema dei rifiuti, per l'attenzione nei confronti di chi versa in condizioni di disagio, qualunque esse siano, per il il turismo vero e non quello mordi e fuggi, per lo sport, per il mare, per i giovani perché i nostri ragazzi hanno bisogno di spazi vivi, di attrezzature sportive, di contenitori culturali realmente accessibili, aperti a tutti con facilità, senza trafile burocratiche che troppo spesso rendono tutto difficile, costoso e a volte impossibile da realizzare.

Quindi, che dire? Buon voto.
Io mi auguro di avere anche questa volta il vostro sostegno, perché amo Trani come la amate voi, come la ama ogni cittadino, ogni cittadina, ogni giovane che continua a credere in questa città. E spero, ancora una volta, di meritare la fiducia di Trani.
Un caro saluto a tutti.

P.S. L'episodio di ieri riguardo Angelo ha naturalmente allarmato tutti. Le voci si sono rincorse, ma grazie al cielo per il nostro candidato sindaco, si è trattato soltanto di un malore, assolutamente plausibile in un periodo così intenso e stressante.
Però l'abbraccio ricevuto da parte di tutti, da Marco Galliano a Giacomo Marinaro, insieme alle attestazioni di vicinanza arrivate da tutte le forze politiche, ha dimostrato che esiste qualcosa che va oltre le amarezze e le tensioni di questa campagna elettorale. Quello che conta davvero è il bene di Trani.

Già questa mattina, dopo gli adeguati controlli, mi sono informato personalmente e sappiamo che sta bene, che è in perfetta forma. Questo è lo spirito con cui voglio continuare: lavorare insieme, con serietà, amore e presenza concreta, per il bene della nostra città.
Buon voto a tutti.»
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
Altri contenuti a tema
Nomine STP , Gargiuolo (Fdi): «Blitz sventato, Bottaro costretto alla retromarcia» Nomine STP , Gargiuolo (Fdi): «Blitz sventato, Bottaro costretto alla retromarcia» A un passo dal voto slitta il rinnovo del CdA dell'azienda di trasporti. Il candidato di Fratelli d'Italia: «Vittoria dei cittadini, ora liberiamo Trani»
Comizio annullato dopo il malore, Guarriello rassicura: “Sto bene”. Atteso nelle prossime ore un importante annuncio politico Attualità Comizio annullato dopo il malore, Guarriello rassicura: “Sto bene”. Atteso nelle prossime ore un importante annuncio politico Il candidato sindaco di Trani ringrazia sostenitori, coalizione e avversari per la vicinanza ricevuta e conferma il ritorno alla campagna elettorale dopo una breve pausa precauzionale
Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini» Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini» La nota del candidato al Consiglio Comunale nella Lista - Giacomino Sindaco per Trani
TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative” Politica TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative” Il sindaco annuncia che sarà l’ultimo bilancio approvato durante il suo mandato e ringrazia i soci per la disponibilità mostrata nel posticipare le decisioni sulla governance della società di trasporto pubblico
Ultim'ora | Nessun pericolo e tutto sotto controllo per il dott.Angelo Guarriello che questa sera ha accusato un lieve malore Cronaca Ultim'ora | Nessun pericolo e tutto sotto controllo per il dott.Angelo Guarriello che questa sera ha accusato un lieve malore In via precauzionale si è recato nella serata stessa al vicino Ospedale di Andria per accertamenti
Ammnistrative 2026 | Ultime ore di campagna elettorale. Scopriamo dove e quando si terranno i comizi: intanto è caccia agli indecisi Trani: Istruzioni per l'uso Ammnistrative 2026 | Ultime ore di campagna elettorale. Scopriamo dove e quando si terranno i comizi: intanto è caccia agli indecisi Sono 49.979 i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. Cinque candidati sindaco, coalizioni frammentate e piazze pronte agli ultimi appelli prima del silenzio elettorale
Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento stasera l'on. Enrico Costacon e domani con l'on.Raffaele Nevi Speciale Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento stasera l'on. Enrico Costacon e domani con l'on.Raffaele Nevi Due incontri politici in programma il 21 e 22 maggio. La coalizione di centrodestra, che sostiene Angelo Guarriello, intensifica la campagna elettorale
Trani, turismo tutto da ripensare. Guarriello: «Non solo weekend, ma sviluppo stabile» Speciale Trani, turismo tutto da ripensare. Guarriello: «Non solo weekend, ma sviluppo stabile» Dal portale unico agli eventi identitari, il piano del candidato sindaco del centrodestra per rilanciare l’offerta turistica della città
Nomine STP , Gargiuolo (Fdi): «Blitz sventato, Bottaro costretto alla retromarcia»
22 maggio 2026 Nomine STP , Gargiuolo (Fdi): «Blitz sventato, Bottaro costretto alla retromarcia»
Decò Supermercati riapre ad Andria: nuovo volto per il punto vendita di Via Puccini
22 maggio 2026 Decò Supermercati riapre ad Andria: nuovo volto per il punto vendita di Via Puccini
Comizio annullato dopo il malore, Guarriello rassicura: “Sto bene”. Atteso nelle prossime ore un importante annuncio politico
22 maggio 2026 Comizio annullato dopo il malore, Guarriello rassicura: “Sto bene”. Atteso nelle prossime ore un importante annuncio politico
“Vetrine in Rosso” torna a Trani: commercio e solidarietà insieme per promuovere la donazione di sangue
22 maggio 2026 “Vetrine in Rosso” torna a Trani: commercio e solidarietà insieme per promuovere la donazione di sangue
"Interno 75 " conquista il pubblico: emozioni, cultura e riflessione nel viaggio poetico di Savino Sarno
22 maggio 2026 "Interno 75" conquista il pubblico: emozioni, cultura e riflessione nel viaggio poetico di Savino Sarno
Roberto Fasciano premiato al Concorso Internazionale “Città di Pitagora”  
22 maggio 2026 Roberto Fasciano premiato al Concorso Internazionale “Città di Pitagora”  
Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini»
22 maggio 2026 Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini»
Piazza Quercia pronta ad accendersi: Marinaro chiude la campagna elettorale con una grande festa
22 maggio 2026 Piazza Quercia pronta ad accendersi: Marinaro chiude la campagna elettorale con una grande festa
TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative”
22 maggio 2026 TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative”
Gli scout dell’Agesci Trani 2 restituiscono nuova vita al Parco “Madonna degli Scout”
22 maggio 2026 Gli scout dell’Agesci Trani 2 restituiscono nuova vita al Parco “Madonna degli Scout”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.