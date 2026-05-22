Giacomo Marinaro. <span>Foto Credits</span>
Giacomo Marinaro. Foto Credits
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Piazza Quercia pronta ad accendersi: Marinaro chiude la campagna elettorale con una grande festa

Appuntamento a questa sera, ora 21:00, in Piazza Quercia

Trani - venerdì 22 maggio 2026 9.14 Comunicato Stampa
Nessun comizio tradizionale, nessun palco distante dalla gente. Per il gran finale della sua campagna elettorale, Giacomo Marinaro sceglie di trasformare Piazza Quercia in una grande festa aperta a tutta la cittadinanza. L'appuntamento è fissato per questa sera, venerdì 22 maggio alle ore 21:00, in una serata che promette di unire emozioni, partecipazione e spettacolo in quello che si preannuncia come uno degli eventi più coinvolgenti dell'intera campagna elettorale tranese.

"Adesso tocca a te": è questo il messaggio scelto per accompagnare l'evento conclusivo del percorso costruito da Marinaro insieme ai cittadini, ai volontari, ai giovani, alle associazioni e a tutte le persone che hanno seguito e sostenuto il progetto politico in questi mesi. L'obiettivo è chiaro: trasformare Piazza Quercia in un grandissimo colpo d'occhio, pieno di persone, entusiasmo, colori ed energia. Una piazza viva, simbolo di una comunità che vuole ritrovarsi e guardare insieme al futuro di Trani.

La serata sarà pensata come un vero momento di condivisione collettiva, molto diverso dal classico appuntamento elettorale. Sul palco si alterneranno musica, spettacolo, comicità, esibizioni di danza, intrattenimento, ospiti e performance live, con la partecipazione delle associazioni del territorio e delle scuole di danza locali. Non mancheranno animazione per bambini, dj set e momenti di forte coinvolgimento emotivo pensati per tutte le età.

Più che una chiusura di campagna, sarà un grande abbraccio alla città. Un modo per dire grazie ai cittadini tranesi per l'affetto, la presenza e il sostegno dimostrati durante questo lungo percorso costruito tra la gente. La scelta di organizzare un evento aperto, festoso e inclusivo rappresenta perfettamente l'idea di politica che ha accompagnato tutta la campagna: partecipazione, vicinanza e comunità, ma soprattutto modernità.

Piazza Quercia si prepara dunque a diventare il cuore pulsante dell'ultimo grande appuntamento prima del voto, in una serata che unirà emozione, spettacolo e voglia di futuro. Appuntamento a stasera, venerdì 22 maggio, alle ore 21:00.
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