Lieve malore per Angelo Guarriello. Rassicura: «Sto bene e ci sono per Trani»

Durante il comizio di fine campagna elettorale il dott. Angelo Guarriello è stato colto da un lieve malore. In via precauzionale il candidato sindaco del centrodestra si è recato subito, nella serata stessa, all' Ospedale di Andria per accertamenti. Con un messaggio social il candidato ha rassicurato i cittadini:

Desidero rassicurare tutti coloro che in queste ore hanno manifestato preoccupazione: sto bene. Si è trattato soltanto di una breve pausa, necessaria per affrontare con la massima energia e lucidità le prossime ore, decisive per il nostro obiettivo comune: vincere queste elezioni. Avrei voluto essere presente al comizio previsto per questa sera, ma la mia coalizione ha ritenuto opportuno, sin da subito, tutelarmi. Un segnale chiaro e importante che conferma come, prima ancora che una forza politica, siamo una comunità unita. Di questo desidero ringraziare tutti con sincera gratitudine. In queste ore ho ricevuto numerosi messaggi di affetto e sostegno, che mi hanno profondamente colpito. A tutti va il mio grazie per la vicinanza e l'amicizia dimostrata. Mi scuso se non sono riuscito a rispondere singolarmente: siete stati davvero moltissimi. Un ringraziamento va anche agli altri candidati sindaci per i messaggi di attenzione e cortesia istituzionale, che contribuiscono a mantenere un clima di confronto sereno e rispettoso. Colgo infine l'occasione per invitarvi a restare aggiornati: nelle prossime ore ci sarà una novità importante.