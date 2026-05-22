Lieve malore per Angelo Guarriello. Rassicura: «Sto bene e ci sono per Trani»

Trani - venerdì 22 maggio 2026
10.46 Comunicato Stampa
Powered by
Durante il comizio di fine campagna elettorale il dott. Angelo Guarriello è stato colto da un lieve malore. In via precauzionale il candidato sindaco del centrodestra si è recato subito, nella serata stessa, all' Ospedale di Andria per accertamenti. Con un messaggio social il candidato ha rassicurato i cittadini:
Desidero rassicurare tutti coloro che in queste ore hanno manifestato preoccupazione: sto bene. Si è trattato soltanto di una breve pausa, necessaria per affrontare con la massima energia e lucidità le prossime ore, decisive per il nostro obiettivo comune: vincere queste elezioni. Avrei voluto essere presente al comizio previsto per questa sera, ma la mia coalizione ha ritenuto opportuno, sin da subito, tutelarmi. Un segnale chiaro e importante che conferma come, prima ancora che una forza politica, siamo una comunità unita. Di questo desidero ringraziare tutti con sincera gratitudine. In queste ore ho ricevuto numerosi messaggi di affetto e sostegno, che mi hanno profondamente colpito. A tutti va il mio grazie per la vicinanza e l'amicizia dimostrata. Mi scuso se non sono riuscito a rispondere singolarmente: siete stati davvero moltissimi. Un ringraziamento va anche agli altri candidati sindaci per i messaggi di attenzione e cortesia istituzionale, che contribuiscono a mantenere un clima di confronto sereno e rispettoso. Colgo infine l'occasione per invitarvi a restare aggiornati: nelle prossime ore ci sarà una novità importante.
Altri contenuti a tema
Speciale Nomine STP , Gargiuolo (Fdi): «Blitz sventato, Bottaro costretto alla retromarcia»
A un passo dal voto slitta il rinnovo del CdA dell'azienda di trasporti. Il candidato di Fratelli d'Italia: «Vittoria dei cittadini, ora liberiamo Trani»
Politica TRANI | Bottaro: “STP: Bilancio 2025 in attivo, ma il rinnovo degli organi aziendali venga rinviato dopo le elezioni amministrative”
Il sindaco annuncia che sarà l’ultimo bilancio approvato durante il suo mandato e ringrazia i soci per la disponibilità mostrata nel posticipare le decisioni sulla governance della società di trasporto pubblico
Trani: Istruzioni per l'uso Ammnistrative 2026 | Ultime ore di campagna elettorale. Scopriamo dove e quando si terranno i comizi: intanto è caccia agli indecisi
Sono 49.979 i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. Cinque candidati sindaco, coalizioni frammentate e piazze pronte agli ultimi appelli prima del silenzio elettorale
Speciale Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento stasera l'on. Enrico Costacon e domani con l'on.Raffaele Nevi
Due incontri politici in programma il 21 e 22 maggio. La coalizione di centrodestra, che sostiene Angelo Guarriello, intensifica la campagna elettorale
Speciale Trani, turismo tutto da ripensare. Guarriello: «Non solo weekend, ma sviluppo stabile»
Dal portale unico agli eventi identitari, il piano del candidato sindaco del centrodestra per rilanciare l’offerta turistica della città
Speciale Traccia il Futuro: l’incontro di fine campagna elettorale di Marco Galiano e la sua coalizione
Un momento di condivisione, musica e confronto per costruire insieme il domani della città
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Trani gratis
nella tua e-mail