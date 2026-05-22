Speciale elezioni 2026: Marco Galiano chiude il ciclo di interviste di TraniViva

Trani - venerdì 22 maggio 2026
15.17
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Si chiude con il candidato sindaco Marco Galiano il ciclo di interviste di TraniViva in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L'aspirante primo cittadino, sostenuto da una coalizione composta da Partito Democratico - Galiano Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Popolari con Galiano Sindaco e Per Trani con Galiano Sindaco è stato ospite nei nostri studi per illustrare il suo programma. Durante l'incontro sono stati sviscerati numerosi temi dalle ragioni della sua candidatura fino ai punti cardine della sua campagna elettorale.
Di seguito proponiamo la video intervista integrale.
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