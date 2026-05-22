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Attualità

Roberto Fasciano premiato al Concorso Internazionale “Città di Pitagora”  

Prestigioso riconoscimento per il pianista tranese

Trani - venerdì 22 maggio 2026 10.02
Il compositore e pianista tranese Roberto Fasciano ha ottenuto il Primo Premio Assoluto con votazione 100/100 al 4° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Città di Pitagora", svoltosi in Calabria e promosso dall'Associazione Crotoniata delle Arti A.C.D.A., dall'Accademia C. W. Schumann, dall'Accademia Ducale Duchi D'Acquaviva "Arte e Musica" e dal Conservatorio di Musica "Saverio Arlia".
Il riconoscimento è stato assegnato per l'interpretazione di una composizione originale dello stesso Fasciano, intitolata "Alba sul Mediterraneo", brano pianistico che si inserisce nel percorso di ricerca artistica che il musicista porta avanti da anni attorno al tema del paesaggio sonoro mediterraneo contemporaneo.
Per Fasciano, compositore, pianista, direttore d'orchestra e presidente dell'Associazione Musicale e Culturale Arcadia di Trani, il premio rappresenta un importante riconoscimento del proprio linguaggio musicale e della propria identità artistica.
«Ricevere un premio per una propria composizione – dichiara Fasciano – significa vedere riconosciuta non soltanto una scrittura musicale, ma una visione sonora e culturale. Continuo a credere nella necessità di costruire una musica contemporanea capace di custodire memoria, identità e comunicabilità emotiva».
"Alba sul Mediterraneo" nasce infatti da una ricerca musicale che unisce elementi evocativi, tensione poetica e riferimenti culturali legati alla dimensione mediterranea, cifra sempre più riconoscibile della produzione del compositore tranese.
Negli ultimi anni Roberto Fasciano ha affiancato all'attività concertistica e didattica una intensa produzione compositiva, con opere eseguite in diversi contesti artistici e culturali, consolidando una presenza sempre più significativa nel panorama della musica contemporanea italiana
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