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Antonio Loconte: «Un comune non può restare fermo mentre aumenta la pressione fiscale sui cittadini»

La nota del candidato al Consiglio Comunale nella Lista - Giacomino Sindaco per Trani

Trani - venerdì 22 maggio 2026 10.24 Comunicato Stampa
«Anche se l'IRPEF regionale viene decisa dalla Regione, l'amministrazione comunale ha il dovere di alleggerire il peso sulle famiglie attraverso scelte concrete: meno sprechi, riduzione delle tasse comunali dove possibile, sostegno alle attività produttive e servizi più efficienti» Così Antonio Loconte, candidato al Consiglio Comunale nella Lista - Giacomino Sindaco per Trani.

«La nostra idea amministrativa è chiara: il Comune deve diventare un alleato dei cittadini, non un ulteriore centro di costo. - ha proseguito - Per questo lavoreremo per contenere l'addizionale comunale, migliorare la gestione delle risorse e premiare chi crea lavoro e valore sul territorio».

«Ogni euro recuperato da sprechi e inefficienze sarà destinato ad abbassare il peso fiscale locale o a sostenere famiglie e imprese» ha concluso il candidato Loconte.

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