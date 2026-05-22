Il prof.Giuseppe De Simone scrive ai tranesi: "La politica torni a essere servizio, serve un voto libero e coraggioso"

Cari concittadini, mi rivolgo a voi con senso di responsabilità, rispetto e amore per la nostra città. Ho scelto di candidarmi al Consiglio Comunale di Trani nella lista Fratelli d'Italia, a sostegno del candidato Sindaco Angelo Guarriello, insieme ad Antonietta Mescia, perché credo che sia arrivato il momento di restituire dignità, trasparenza e competenza all'amministrazione della cosa pubblica. La politica deve tornare a essere servizio, non interesse personale. Per questo vi chiedo un voto libero, consapevole e responsabile. Un voto che non sia condizionato da favori, promesse, pressioni o convenienze momentanee, ma guidato esclusivamente dal bene della città e delle future generazioni. Trani ha bisogno di persone serie, oneste e coraggiose. Persone che non abbiano bisogno della politica per vivere, ma che scelgano di impegnarsi per spirito di servizio. Persone capaci di vigilare, denunciare ogni atto illegittimo e difendere sempre la legalità, la trasparenza amministrativa e gli interessi dei cittadini. Il mio impegno sarà quello di rappresentare tutti con equilibrio, coerenza e determinazione, ascoltando i problemi reali delle famiglie, dei lavoratori e di chi ogni giorno contribuisce con sacrificio alla crescita della nostra comunità. Il futuro di Trani dipende dalle scelte che faremo oggi. Per questo vi invito a scegliere persone perbene, preparate e indipendenti, che abbiano a cuore soltanto il bene comune. Con stima e gratitudine.