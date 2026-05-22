prof.Giuseppe De Simone
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Il prof.Giuseppe De Simone scrive ai tranesi: "La politica torni a essere servizio, serve un voto libero e coraggioso"

Lettera aperta del candidato di Fratelli d'Italia a sostegno di Angelo Guarriello Sindaco: "Impegno fondato su dignità, trasparenza e difesa della legalità per Trani"

Trani - venerdì 22 maggio 2026 14.29 Sponsorizzato
A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Consiglio Comunale, il Prof. Giuseppe De Simone, già Consigliere Comunale ed Assessore della Città di Trani, si rivolge direttamente alla cittadinanza con una accorata lettera aperta. In corsa tra le fila di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato Sindaco Angelo Guarriello (in ticket con Antonietta Mescia), De Simone lancia un forte appello per un voto libero e consapevole, sganciato da logiche di convenienza momentanea o favoritismi. Riconoscendo la necessità di restituire competenza e trasparenza alla macchina amministrativa, il Professore mette a disposizione della comunità il suo profilo indipendente e la sua nota esperienza istituzionale, promettendo un impegno fermo nel vigilare sulla legalità degli atti e nel dare voce ai bisogni reali delle famiglie e dei lavoratori tranesi.
  • IL TESTO DELLA LETTERA APERTA

Cari concittadini, mi rivolgo a voi con senso di responsabilità, rispetto e amore per la nostra città. Ho scelto di candidarmi al Consiglio Comunale di Trani nella lista Fratelli d'Italia, a sostegno del candidato Sindaco Angelo Guarriello, insieme ad Antonietta Mescia, perché credo che sia arrivato il momento di restituire dignità, trasparenza e competenza all'amministrazione della cosa pubblica. La politica deve tornare a essere servizio, non interesse personale. Per questo vi chiedo un voto libero, consapevole e responsabile. Un voto che non sia condizionato da favori, promesse, pressioni o convenienze momentanee, ma guidato esclusivamente dal bene della città e delle future generazioni. Trani ha bisogno di persone serie, oneste e coraggiose. Persone che non abbiano bisogno della politica per vivere, ma che scelgano di impegnarsi per spirito di servizio. Persone capaci di vigilare, denunciare ogni atto illegittimo e difendere sempre la legalità, la trasparenza amministrativa e gli interessi dei cittadini. Il mio impegno sarà quello di rappresentare tutti con equilibrio, coerenza e determinazione, ascoltando i problemi reali delle famiglie, dei lavoratori e di chi ogni giorno contribuisce con sacrificio alla crescita della nostra comunità. Il futuro di Trani dipende dalle scelte che faremo oggi. Per questo vi invito a scegliere persone perbene, preparate e indipendenti, che abbiano a cuore soltanto il bene comune. Con stima e gratitudine.

Prof. Giuseppe De Simone Candidato al Consiglio Comunale di Trani Fratelli d'Italia
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