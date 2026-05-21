Trani Sindaco
Trani Sindaco
Trani: Istruzioni per l'uso

Ammnistrative 2026 | Ultime ore di campagna elettorale. Scopriamo dove e quando si terranno i comizi: intanto è caccia agli indecisi

Sono 49.979 i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. Cinque candidati sindaco, coalizioni frammentate e piazze pronte agli ultimi appelli prima del silenzio elettorale

Trani - giovedì 21 maggio 2026 20.31
Mancano ormai meno di 48 ore all'apertura delle urne e la campagna elettorale per le amministrative 2026 entra nella sua fase più intensa e decisiva. La città si prepara alle battute conclusive che accompagneranno candidati e coalizioni fino alla mezzanotte di venerdì 22 maggio, quando scatterà ufficialmente il silenzio elettorale previsto dalla legge nelle 24 ore precedenti le votazioni. Il momento più atteso del rush finale si consumerà proprio nella serata di venerdì 22 maggio, quando le piazze di Trani ospiterà gli ultimi e decisivi appuntamenti pubblici dei cinque sfidanti a colpi di comizi, ecco gli orari:
  • ore 19:30 Angela Mercorio parlerà ai suoi elettori in Piazza della Repubblica,
  • ore 19:30 Marco Galiano terrà il suo evento conclusivo in Piazza della Libertà;
  • ore 21:00 Giacomo Marinaro chiamerà a raccolta i sostenitori nella cornice di Piazza Quercia.
  • ore 21:30 Vito Branà tornerà in Piazza della Repubblica per le battute finali della sua campagna elettorale;
  • ore 23: 00 Angelo Guarriello chiuderà in Piazza della Repubblica.
Il clima politico di queste ore
In queste ore il clima politico si fa sempre più acceso: i candidati sindaco, insieme agli aspiranti consiglieri comunali, stanno intensificando la tradizionale attività "casa per casa", fatta di incontri diretti, telefonate, visite nei quartieri e confronti ravvicinati con gli elettori. L'obiettivo è quello di consolidare il consenso acquisito e soprattutto convincere gli indecisi in vista del voto. A contendersi la guida di Palazzo di Città saranno cinque candidati sindaco, espressione di schieramenti politici e civici molto articolati, a conferma di un quadro elettorale fortemente frammentato dentro al quale i cittadini sono chiamati a decidere il futuro amministrativo della città, scegliendo il nuovo sindaco e i 32 componenti del prossimo Consiglio comunale. Riepiloghiamo il quadro delle liste a sostegno dei candidati:
  • Vito Branà corre sostenuto dal Movimento 5 Stelle 2050.
  • Giacomo Marinaro è alla guida di una coalizione composta da cinque liste Giacomino Sindaco per Trani, Prossimamente Trani, Avanti Prima di tutto Trani Marinaro Sindaco, Essere in Azione e Marinaro Sindaco per Trani.
  • Il centrodestra punta invece su Angelo Guarriello, sostenuto da quattro liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Trani Libera Guarriello Sindaco e dalla civica Angelo Guarriello Sindaco.
  • In corsa anche Angela Mercorio con le due liste RispettiAmo Trani e Trani 2035.
  • Chiude il quadro Marco Galiano, sostenuto da cinque liste Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Popolari con Galiano Sindaco e Per Trani con Galiano Sindaco.
I numeri - Saranno complessivamente 49.979 i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio, dato in crescita rispetto alle precedenti amministrative del 2020, quando gli aventi diritto erano 48.901. L'aumento è di 1.078 elettori. Se la partecipazione dovesse confermare la percentuale registrata cinque anni fa – il 68,31% – ai seggi potrebbero recarsi oltre 34mila cittadini, con una stima di circa 32.467 voti validi depurati dalle schede nulle e bianche secondo le proporzioni registrate nella precedente tornata elettorale. Sul piano delle candidature, tutti gli schieramenti hanno rispettato quanto previsto dalla legge n. 215 del 23 novembre 2012 in materia di equilibrio di genere nelle liste elettorali. La normativa stabilisce infatti che "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi", principio rispettato da tutte le coalizioni, sebbene la lista collegata alla candidata Angela Mercorio si sia avvicinata sensibilmente al limite previsto dalla legge. Eventuali verifiche definitive da parte degli organi competenti potrebbero comunque incidere sulla composizione finale delle liste in caso di esclusioni o rettifiche.

Gli orari per votare muniti di tessera elettorale e documento di identità valido
  • Domenica 24 maggio dalle ore 07:00 alle ore 23:00
  • Lunedì 25 maggio dalle ore 07:00 alle ore 15:00
In vista delle prossime consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il Comune di Trani, al fine di garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo, comunica che l'Ufficio Elettorale (sito in via Tenente Luigi Morrico nr. 2) osserverà i seguenti orari:
  • Venerdì 22 maggio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00
  • Sabato 23 maggio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00
  • Domenica 24 maggio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 23:00
  • Lunedì 25 maggio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 15:00
NB. Si comunica, altresì, che direttamente presso i seggi elettorali sarà possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
Altri contenuti a tema
Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento stasera l'on. Enrico Costacon e domani con l'on.Raffaele Nevi Speciale Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento stasera l'on. Enrico Costacon e domani con l'on.Raffaele Nevi Due incontri politici in programma il 21 e 22 maggio. La coalizione di centrodestra, che sostiene Angelo Guarriello, intensifica la campagna elettorale
Trani, turismo tutto da ripensare. Guarriello: «Non solo weekend, ma sviluppo stabile» Speciale Trani, turismo tutto da ripensare. Guarriello: «Non solo weekend, ma sviluppo stabile» Dal portale unico agli eventi identitari, il piano del candidato sindaco del centrodestra per rilanciare l’offerta turistica della città
Traccia il Futuro: l’incontro di fine campagna elettorale di Marco Galiano e la sua coalizione Speciale Traccia il Futuro: l’incontro di fine campagna elettorale di Marco Galiano e la sua coalizione Un momento di condivisione, musica e confronto per costruire insieme il domani della città
La visione e le proposte del candidato Sindaco Marco Galiano per il rilancio della città Speciale La visione e le proposte del candidato Sindaco Marco Galiano per il rilancio della città «Unire i puntini per il futuro di Trani: dalla costa alla cultura»
Ferrante chiude la campagna elettorale: «Abbiamo scelto i fatti, l’inclusione e il futuro della città di Trani» Speciale Ferrante chiude la campagna elettorale: «Abbiamo scelto i fatti, l’inclusione e il futuro della città di Trani» Il candidato al Consiglio comunale è nella lista del Partito Democratico a sostegno di Marco Galiano
Giuseppe De Simone, lettera aperta a Bottaro: "I fiumi di parole non cancellano dieci anni di fallimenti" Speciale Giuseppe De Simone, lettera aperta a Bottaro: "I fiumi di parole non cancellano dieci anni di fallimenti" L'ex Assessore smonta la relazione di fine mandato del Sindaco: "Decideranno i cittadini con il voto"
Speciale elezioni amministrative: l'intervista di TraniViva al candidato sindaco Angelo Guarriello Speciale Speciale elezioni amministrative: l'intervista di TraniViva al candidato sindaco Angelo Guarriello Il candidato ha esposto i pilastri del suo progetto politico
Capirro-Turrisana, le proposte del candidato al consiglio comunale Stefano Cortellino Speciale Capirro-Turrisana, le proposte del candidato al consiglio comunale Stefano Cortellino Volontà di migliorare la qualità della vita dei residenti
Finalmente: Antonio si è svegliato, dopo giorni di angoscia Trani ritrova la speranza
21 maggio 2026 Finalmente: Antonio si è svegliato, dopo giorni di angoscia Trani ritrova la speranza
Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento stasera l'on. Enrico Costacon e domani con l'on.Raffaele Nevi
21 maggio 2026 Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento stasera l'on. Enrico Costacon e domani con l'on.Raffaele Nevi
Caso Amet: dopo il 15enne aggredito, autista finisce in ospedale dopo un pestaggio
21 maggio 2026 Caso Amet: dopo il 15enne aggredito, autista finisce in ospedale dopo un pestaggio
Trani, turismo tutto da ripensare. Guarriello: «Non solo weekend, ma sviluppo stabile»
21 maggio 2026 Trani, turismo tutto da ripensare. Guarriello: «Non solo weekend, ma sviluppo stabile»
Traccia il Futuro: l’incontro di fine campagna elettorale di Marco Galiano e la sua coalizione
21 maggio 2026 Traccia il Futuro: l’incontro di fine campagna elettorale di Marco Galiano e la sua coalizione
La visione e le proposte del candidato Sindaco Marco Galiano per il rilancio della città
21 maggio 2026 La visione e le proposte del candidato Sindaco Marco Galiano per il rilancio della città
Ferrante chiude la campagna elettorale: «Abbiamo scelto i fatti, l’inclusione e il futuro della città di Trani»
21 maggio 2026 Ferrante chiude la campagna elettorale: «Abbiamo scelto i fatti, l’inclusione e il futuro della città di Trani»
Trani al voto il 24 e 25 maggio: quasi 50mila cittadini chiamati a eleggere Sindaco e Consiglio Comunale
21 maggio 2026 Trani al voto il 24 e 25 maggio: quasi 50mila cittadini chiamati a eleggere Sindaco e Consiglio Comunale
Speciale elezioni amministrative: l'intervista di TraniViva al candidato sindaco Angelo Guarriello
21 maggio 2026 Speciale elezioni amministrative: l'intervista di TraniViva al candidato sindaco Angelo Guarriello
Trani risponde presente: entusiasmo e partecipazione per il tour “Giacomo On The Road”
21 maggio 2026 Trani risponde presente: entusiasmo e partecipazione per il tour “Giacomo On The Road”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.