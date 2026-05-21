Ammnistrative 2026 | Ultime ore di campagna elettorale. Scopriamo dove e quando si terranno i comizi: intanto è caccia agli indecisi

ore 19:30 Angela Mercorio parlerà ai suoi elettori in Piazza della Repubblica,

parlerà ai suoi elettori in Piazza della Repubblica, ore 19:30 Marco Galiano terrà il suo evento conclusivo in Piazza della Libertà;

terrà il suo evento conclusivo in Piazza della Libertà; ore 21:00 Giacomo Marinaro chiamerà a raccolta i sostenitori nella cornice di Piazza Quercia.

chiamerà a raccolta i sostenitori nella cornice di Piazza Quercia. ore 21:30 Vito Branà tornerà in Piazza della Repubblica per le battute finali della sua campagna elettorale;

tornerà in Piazza della Repubblica per le battute finali della sua campagna elettorale; ore 23: 00 Angelo Guarriello chiuderà in Piazza della Repubblica.

Vito Branà corre sostenuto dal Movimento 5 Stelle 2050.

corre sostenuto dal Giacomo Marinaro è alla guida di una coalizione composta da cinque liste Giacomino Sindaco per Trani, Prossimamente Trani , Avanti Prima di tutto Trani Marinaro Sindaco , Essere in Azione e Marinaro Sindaco per Trani.

è alla guida di una coalizione composta da cinque liste , , e Il centrodestra punta invece su Angelo Guarriello , sostenuto da quattro liste Fratelli d'Italia , Forza Italia , Trani Libera Guarriello Sindaco e dalla civica Angelo Guarriello Sindaco.

, sostenuto da quattro liste , , e dalla civica In corsa anche Angela Mercorio con le due liste RispettiAmo Trani e Trani 2035 .

con le due liste e . Chiude il quadro Marco Galiano, sostenuto da cinque liste Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Popolari con Galiano Sindaco e Per Trani con Galiano Sindaco.

Domenica 24 maggio dalle ore 07:00 alle ore 23:00

Lunedì 25 maggio dalle ore 07:00 alle ore 15:00

Venerdì 22 maggio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Sabato 23 maggio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Domenica 24 maggio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 23:00

Lunedì 25 maggio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 15:00

Mancano ormai meno di 48 ore all'apertura delle urne e la campagna elettorale per le amministrative 2026 entra nella sua fase più intensa e decisiva. La città si prepara alle battute conclusive che accompagneranno candidati e coalizioni fino alla mezzanotte di venerdì 22 maggio, quando scatterà ufficialmente il silenzio elettorale previsto dalla legge nelle 24 ore precedenti le votazioni. Il momento più atteso del rush finale si consumerà proprio nella serata di, quando le piazze di Trani ospiterà gli ultimi e decisivi appuntamenti pubblici dei cinque sfidanti a colpi di comizi, ecco gli orari:In queste ore il clima politico si fa sempre più acceso: i candidati sindaco, insieme agli aspiranti consiglieri comunali, stanno intensificando la tradizionale attività "casa per casa", fatta di incontri diretti, telefonate, visite nei quartieri e confronti ravvicinati con gli elettori. L'obiettivo è quello di consolidare il consenso acquisito e soprattutto convincere gli indecisi in vista del voto. A contendersi la guida di Palazzo di Città saranno cinque candidati sindaco, espressione di schieramenti politici e civici molto articolati, a conferma di un quadro elettorale fortemente frammentato dentro al quale i cittadini sono chiamati a decidere il futuro amministrativo della città, scegliendo il nuovo sindaco e i 32 componenti del prossimo Consiglio comunale. Riepiloghiamo il quadro delle liste a sostegno dei candidati:Saranno complessivamente 49.979 i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio, dato in crescita rispetto alle precedenti amministrative del 2020, quando gli aventi diritto erano 48.901. L'aumento è di 1.078 elettori. Se la partecipazione dovesse confermare la percentuale registrata cinque anni fa – il 68,31% – ai seggi potrebbero recarsi oltre 34mila cittadini, con una stima di circa 32.467 voti validi depurati dalle schede nulle e bianche secondo le proporzioni registrate nella precedente tornata elettorale. Sul piano delle candidature, tutti gli schieramenti hanno rispettato quanto previsto dalla legge n. 215 del 23 novembre 2012 in materia di equilibrio di genere nelle liste elettorali. La normativa stabilisce infatti che "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi", principio rispettato da tutte le coalizioni, sebbene la lista collegata alla candidata Angela Mercorio si sia avvicinata sensibilmente al limite previsto dalla legge. Eventuali verifiche definitive da parte degli organi competenti potrebbero comunque incidere sulla composizione finale delle liste in caso di esclusioni o rettifiche.In vista delle prossime consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il, al fine di garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione indirizzo, comunica che l'Ufficio Elettorale (sito in via Tenente Luigi Morrico nr. 2) osserverà i seguenti orari:NB. Si comunica, altresì, che direttamente presso i seggi elettorali sarà possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale