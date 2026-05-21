Trani: Istruzioni per l'uso
Ammnistrative 2026 | Ultime ore di campagna elettorale. Scopriamo dove e quando si terranno i comizi: intanto è caccia agli indecisi
Sono 49.979 i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. Cinque candidati sindaco, coalizioni frammentate e piazze pronte agli ultimi appelli prima del silenzio elettorale
Trani - giovedì 21 maggio 2026 20.31
Mancano ormai meno di 48 ore all'apertura delle urne e la campagna elettorale per le amministrative 2026 entra nella sua fase più intensa e decisiva. La città si prepara alle battute conclusive che accompagneranno candidati e coalizioni fino alla mezzanotte di venerdì 22 maggio, quando scatterà ufficialmente il silenzio elettorale previsto dalla legge nelle 24 ore precedenti le votazioni. Il momento più atteso del rush finale si consumerà proprio nella serata di venerdì 22 maggio, quando le piazze di Trani ospiterà gli ultimi e decisivi appuntamenti pubblici dei cinque sfidanti a colpi di comizi, ecco gli orari:
In queste ore il clima politico si fa sempre più acceso: i candidati sindaco, insieme agli aspiranti consiglieri comunali, stanno intensificando la tradizionale attività "casa per casa", fatta di incontri diretti, telefonate, visite nei quartieri e confronti ravvicinati con gli elettori. L'obiettivo è quello di consolidare il consenso acquisito e soprattutto convincere gli indecisi in vista del voto. A contendersi la guida di Palazzo di Città saranno cinque candidati sindaco, espressione di schieramenti politici e civici molto articolati, a conferma di un quadro elettorale fortemente frammentato dentro al quale i cittadini sono chiamati a decidere il futuro amministrativo della città, scegliendo il nuovo sindaco e i 32 componenti del prossimo Consiglio comunale. Riepiloghiamo il quadro delle liste a sostegno dei candidati:
Gli orari per votare muniti di tessera elettorale e documento di identità valido
- ore 19:30 Angela Mercorio parlerà ai suoi elettori in Piazza della Repubblica,
- ore 19:30 Marco Galiano terrà il suo evento conclusivo in Piazza della Libertà;
- ore 21:00 Giacomo Marinaro chiamerà a raccolta i sostenitori nella cornice di Piazza Quercia.
- ore 21:30 Vito Branà tornerà in Piazza della Repubblica per le battute finali della sua campagna elettorale;
- ore 23: 00 Angelo Guarriello chiuderà in Piazza della Repubblica.
In queste ore il clima politico si fa sempre più acceso: i candidati sindaco, insieme agli aspiranti consiglieri comunali, stanno intensificando la tradizionale attività "casa per casa", fatta di incontri diretti, telefonate, visite nei quartieri e confronti ravvicinati con gli elettori. L'obiettivo è quello di consolidare il consenso acquisito e soprattutto convincere gli indecisi in vista del voto. A contendersi la guida di Palazzo di Città saranno cinque candidati sindaco, espressione di schieramenti politici e civici molto articolati, a conferma di un quadro elettorale fortemente frammentato dentro al quale i cittadini sono chiamati a decidere il futuro amministrativo della città, scegliendo il nuovo sindaco e i 32 componenti del prossimo Consiglio comunale. Riepiloghiamo il quadro delle liste a sostegno dei candidati:
- Vito Branà corre sostenuto dal Movimento 5 Stelle 2050.
- Giacomo Marinaro è alla guida di una coalizione composta da cinque liste Giacomino Sindaco per Trani, Prossimamente Trani, Avanti Prima di tutto Trani Marinaro Sindaco, Essere in Azione e Marinaro Sindaco per Trani.
- Il centrodestra punta invece su Angelo Guarriello, sostenuto da quattro liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Trani Libera Guarriello Sindaco e dalla civica Angelo Guarriello Sindaco.
- In corsa anche Angela Mercorio con le due liste RispettiAmo Trani e Trani 2035.
- Chiude il quadro Marco Galiano, sostenuto da cinque liste Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Popolari con Galiano Sindaco e Per Trani con Galiano Sindaco.
Gli orari per votare muniti di tessera elettorale e documento di identità valido
- Domenica 24 maggio dalle ore 07:00 alle ore 23:00
- Lunedì 25 maggio dalle ore 07:00 alle ore 15:00
- Venerdì 22 maggio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- Sabato 23 maggio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- Domenica 24 maggio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 23:00
- Lunedì 25 maggio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 15:00
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