Colpo al Lotto a Trani: vinti 124.500 euro con una quaterna da 2 euro

Trani - mercoledì 20 maggio 2026
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E' finita a Trani, in provincia di Barletta-Andria-Trani, la vincita più alta centrata al Lotto nell'ultimo concorso. Un appassionato dei 90 numeri ha vinto 124.500 euro grazie alla quaterna 3-5-10-26 sulla ruota di Torino. La giocata di soli 2 euro – riporta Agimeg – è stata realizzata nella ricevitoria di via Pagano Mario
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