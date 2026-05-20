Colpo al Lotto a Trani: vinti 124.500 euro con una quaterna da 2 euro

E' finita a Trani, in provincia di Barletta-Andria-Trani, la vincita più alta centrata al Lotto nell'ultimo concorso. Un appassionato dei 90 numeri ha vinto 124.500 euro grazie alla quaterna 3-5-10-26 sulla ruota di Torino. La giocata di soli 2 euro – riporta Agimeg – è stata realizzata nella ricevitoria di via Pagano Mario