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Cronaca

Schianto in via Sabotino, motociclista 22enne di Trani in rianimazione

Il giovane si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto che procedeva contromano

Trani - mercoledì 13 maggio 2026 15.48
Un ragazzo di Trani, classe 2004, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria in prognosi riservata dopo il grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in via Sabotino (traversa di corso Imbriani).

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 22enne stava percorrendo la strada nel corretto senso di marcia a bordo della sua moto quando si sarebbe improvvisamente trovato davanti un'auto che procedeva contromano. L'impatto, frontale e particolarmente violento, lo ha scaraventato sull'asfalto provocandogli traumi molto seri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che dopo le prime cure hanno trasferito il giovane d'urgenza al nosocomio andriese, dove resta sotto stretta osservazione dei medici.

Nell'autovettura coinvolta viaggiavano quattro donne. La conducente è stata sottoposta agli accertamenti previsti dalla normativa vigente nei casi di incidenti con feriti gravi.

Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire con precisione la dinamica del sinistro.
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