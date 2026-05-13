Trani, moto sulla battigia di Colonna tra risate e video social: «Non è solo un problema di controlli»

Una segnalazione arrivata in redazione riaccende il tema del rispetto degli spazi pubblici e della cultura della legalità tra i più giovani. Ancora una volta la spiaggia libera di Colonna finisce al centro di comportamenti che nulla hanno a che vedere con il rispetto degli spazi pubblici e della convivenza civile.Secondo una segnalazione giunta in redazione, nella tarda serata dello scorso 12 maggio almeno due ragazzi, in sella a una moto, si sarebbero introdotti sull'arenile di Colonna divertendosi a compiere evoluzioni e cerchi sulla battigia, mentre un terzo giovane riprendeva la scena con uno smartphone, presumibilmente per realizzare video da condividere sui social.Un episodio che ha lasciato sconcertati alcuni presenti e che, al di là dell'aspetto puramente sanzionatorio, apre una riflessione più ampia sul rapporto delle nuove generazioni con il concetto di limite, rispetto e legalità.Entrare con una moto sulla spiaggia, sfrecciare a pochi metri dal mare e trasformare uno spazio pubblico in una pista improvvisata non è soltanto una bravata. È il segnale di una progressiva perdita di percezione delle regole più elementari del vivere comune.E forse è proprio questo l'aspetto più preoccupante: non tanto l'assenza di controlli — che pure resta un tema reale — quanto la normalizzazione di atteggiamenti vissuti come gioco, sfida o contenuto da social network, senza alcuna consapevolezza delle conseguenze e del valore dei luoghi condivisi.La spiaggia di Colonna, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, torna a essere uno dei punti più frequentati della città da famiglie, bambini e giovani. Proprio per questo episodi simili rischiano di trasformare uno spazio di aggregazione e relax in terreno di inciviltà diffusa.Il tema, allora, non riguarda soltanto l'ordine pubblico, ma anche l'educazione civica, il ruolo delle famiglie, della scuola e della comunità adulta nel trasmettere il senso del rispetto. Perché la legalità non coincide solo con il timore di una multa o di una denuncia: è soprattutto la capacità di comprendere che esistono luoghi, persone e regole che meritano attenzione, tutela e responsabilità.