Lungomare Mongelli nel degrado: staccionate mancanti e sicurezza a rischio

"Passeggiare sul Lungomare Mongelli significa ormai fare i conti con degrado, incuria e potenziali pericoli", denuncia un cittadino, segnalando le condizioni critiche di uno dei tratti più frequentati della città. In diversi punti del percorso, infatti, risultano assenti le staccionate di legno che dovrebbero delimitare e mettere in sicurezza l'area, lasciando spazio a situazioni di evidente rischio per pedoni, famiglie e turisti.A rendere il quadro ancora più paradossale, secondo la segnalazione, è un'immagine che fotografa perfettamente lo stato delle cose: da una parte un cartello che avvisa del pericolo di crollo, dall'altra un palo già crollato. "Una scena che fa sorridere amaramente, perché sembra quasi una caricatura della realtà, ma racconta invece una condizione di abbandono concreta", osserva il cittadino.La denuncia punta il dito contro la mancanza di manutenzione e programmazione, evidenziando come il Lungomare Mongelli, che dovrebbe rappresentare un luogo di relax e valorizzazione del territorio, finisca invece per offrire un'immagine di trascuratezza. I residenti chiedono interventi rapidi e risolutivi per ripristinare le strutture mancanti, garantire sicurezza e restituire dignità a uno dei punti panoramici più importanti della città.