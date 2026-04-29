"Rischio amianto. La bonifica è sicurezza": le associazioni chiamano a raccolta cittadini e i Candidati a Sindaco di Trani

Mappatura aggiornata: Un censimento reale di tutto l'amianto presente negli edifici pubblici e privati di Trani.

Un censimento reale di tutto l'amianto presente negli edifici pubblici e privati di Trani. Sportello Informativo: Un punto di riferimento comunale per assistere i cittadini nelle complesse pratiche di smaltimento e nell'accesso agli incentivi fiscali.

Un punto di riferimento comunale per assistere i cittadini nelle complesse pratiche di smaltimento e nell'accesso agli incentivi fiscali. Rigore nelle bonifiche: Maggiore controllo sui cantieri e sulle demolizioni edilizie nel centro cittadino.

Oggi, mercoledì 29 aprile, la Sala Forum (2^ piano) della Biblioteca Comunale si trasforma in un presidio di sensibilizzazione e proposta. L'eventomette attorno allo stesso tavolo associazioni, medici e istituzioni per affrontare quella che i dati definiscono ormai come una priorità amministrativa non più rimandabile.Il dibattito parte da una realtà oggettiva e drammatica. In Puglia i casi di mesotelioma accertati hanno superato quota 2.200, con la provincia di. Sebbene i riflettori mediatici siano spesso puntati sui grandi poli industriali di Taranto e Bari, Trani vive un'insidia più capillare: quella dell'amianto "diffuso" tra canne fumarie, cassoni idrici e vecchi capannoni artigianali che, degradandosi sotto l'azione del tempo e degli agenti atmosferici, rilasciano fibre letali nell'aria.L'incontro cade in un momento storico cruciale. Con il recepimento della nuova Direttiva Europea all'inizio di quest'anno, i limiti di sicurezza sono stati drasticamente abbassati a. «Siamo di fronte a un cambio di paradigma», spiegano gli organizzatori dell', die del. «Quello che fino a ieri era considerato un rischio gestibile, oggi richiede interventi di rimozione immediata. La salute dei cittadini non può attendere i tempi della burocrazia».Il parterre dei relatori sottolinea la multidimensionalità del problema. Se l'avvocato(Codacons) pone l'accento sulle tutele legali e le responsabilità dei proprietari e degli enti, il fronte medico – rappresentato da(sarà collegato da remoto),– evidenzia come la prevenzione primaria sia l'unica vera cura. Ilha tempi di latenza lunghissimi, ma la sua insorgenza dipende direttamente dalla quantità di fibre inalate oggi. Presente anche la Regione Puglia con l'assessora all'ambiente, chiamata a rispondere sulle strategie del Piano Regionale Amianto e sui fondi destinati ai Comuni per mappare e bonificare i siti contaminati.Il cuore politico dell'incontro risiede negli interventi dei candidati sindaci che vorranno intervenire. A loro le associazioni chiedono impegni precisi:«La bonifica non è un costo, ma un investimento sulla vita», è il messaggio che parte dalla Biblioteca Comunale. In una città che punta al turismo e alla bellezza, la sicurezza dell'aria respirata dai suoi abitanti resta il requisito fondamentale per qualunque idea di futuro.Mercoledì 29 aprile, ore 17.00 - Biblioteca Comunale "G. Bovio", Sala Maffuccini (Piazzetta San Francesco, Trani) - Condurrà il dibattito in giornalista Nico Aurora.