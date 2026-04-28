Agostino Ciciriello alla guida di Confesercenti BAT: confermato il Direttore Raffaele Landriscina
Agostino Ciciriello alla guida di Confesercenti BAT: confermato il Direttore Raffaele Landriscina
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Agostino Ciciriello alla guida di Confesercenti BAT: confermato il Direttore Raffaele Landriscina

L’assemblea provinciale elegge il nuovo presidente e punta su una strategia di rete territoriale contro la desertificazione commerciale.

Trani - martedì 28 aprile 2026 18.44
L'assemblea dei soci della Confesercenti provinciale B.A.T., riunitasi al termine dell'intensa giornata di studio e confronto sulla desertificazione commerciale e della presentazione del Documento Strategico sul Commercio della città di Trani, promossa dal Distretto Urbano del Commercio e tenutasi nella Biblioteca G. Bovio, ha candidato ed eletto al ruolo di nuovo presidente provinciale di Confesercenti della provincia B.A.T. Agostino Ciciriello, imprenditore del settore servizi digitali alle PMI ed alle Pubbliche Amministrazioni.

Il neo presidente ha dichiarato: "Ringrazio tutti, a cominciare dal presidente uscente Canfora, e naturalmente il direttore Landriscina, sono onorato per il nuovo incarico". Il dott. Ciciriello prosegue: "sono in Confesercenti da oltre un decennio in qualità di tecnico, conosco bene la realtà economica locale e le dinamiche territoriali del DUC. Cercherò di avere un approccio più strategico, che richiederà una maggiore capacità di confronto con le istituzioni e con gli associati. Lavorerò inoltre per migliorare le condizioni per fare impresa. Bisognerà infine – conclude il presidente – lavorare per disegnare una prospettiva economica, turistica e commerciale di tutto il territorio per farlo diventare riferimento turistico di alto livello e di business. Dobbiamo diventare custodi della vitalità dei territori".

Oltre a Ciciriello, anche il presidente uscente Palmino S. Canfora ha sottolineato: "Confesercenti BAT ha dirigenti capaci e dispone di una squadra tecnica molto attiva, con diverse idee a disposizione non solo per il futuro di Trani, ma di tutto il territorio provinciale, le cui dinamiche vanno integrate tra loro e non trattate come città a sé stanti". Il direttore Raffaele M. Landriscina, sottolineando il gran lavoro svolto dalla squadra tecnica della società di servizi CAT Imprese incaricata da Confesercenti nell'ambito DUC di Trani, dichiara: "I temi trattati dalla giornata di studio hanno affrontato solo alcune delle criticità che coinvolgono i settori economici del terziario; è nostro compito contribuire nella ricerca di possibili soluzioni per aiutare il settore commerciale a non morire".

Nel corso dell'assemblea, il presidente Ciciriello ha quindi proposto ed illustrato l'elenco dei nominativi che andranno a comporre la Presidenza provinciale; imprenditori rappresentativi dei diversi comparti economici del territorio e rappresentanti le diverse città della provincia BAT. Accolta alla unanimità dei presenti, alla Presidenza viene così proposto il nominativo del direttore, confermando nella carica, per i mille motivi che costituiscono il suo curriculum, il dott. Raffaele Mario Landriscina. Al contempo viene individuata e proposta alla Presidenza anche l'elenco degli imprenditori componenti la Giunta Esecutiva, che si riunisce già oggi per la prima volta. Approvati anch'essi, direttore e Giunta, alla unanimità dei presenti, il Presidente Ciciriello dà appuntamento a breve per intraprendere le prime mosse strategiche di sviluppo per il futuro prox della Confesercenti provinciale. Landriscina ha poi annunciato i componenti del collegio di garanzia e del revisore dei conti della Confesercenti provinciale, concludendo i lavori con una proposta, accolta dai presenti, di costituire nei prossimi mesi la Federazione Assoturismo Confesercenti provinciale B.A.T.
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