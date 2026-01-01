Saldi
Saldi
Speciale

Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia

Cresce l’attesa per il primo evento promozionale dell’anno

Trani - giovedì 1 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Il conto alla rovescia per i saldi entra nel vivo: le vendite di fine stagione invernali prenderanno il via il 2 Gennaio in Valle d'Aosta e Sabato 3 gennaio nel resto d'Italia, con l'eccezione delle province di Trento e Bolzano. Di fatto, però gli sconti sono già iniziati: secondo le stime Confesercenti, quasi 2 milioni di persone hanno già acquistato con sconto nella fase di "pre-saldi" avviata subito dopo Natale. A stimarlo è Confesercenti sulla base di un sondaggio Ipsos condotto sui consumatori per i saldi invernali 2025, il primo evento promozionale dell'anno e tra i maggiori per dimensioni, con un fatturato stimabile in circa 6 miliardi di euro.

Le vendite anticipate, però, lo stanno diluendo. Tra 26 dicembre e avvio formale dei saldi invernali si sta infatti consolidando un periodo promozionale "di fatto", soprattutto nella moda: subito dopo Natale offerte e ribassi compaiono in anticipo, spesso attraverso formule riservate alla propria clientela: inviti, iniziative dedicate ai fidelizzati, promozioni su canali diretti che invitano a partecipare a "saldi privati", "pre-saldi", "winter pre-sale", "Christmas sales" ed "exclusive sales". Molte formule, ma la sostanza è la stessa: offerte promozionali che anticipano la data ufficiale di avvio dei saldi.

Una dinamica in contrasto con molte normative regionali, che vietano promozioni nei 30 o 45 giorni precedenti ai saldi. E che rende meno leggibile il quadro degli sconti: il trimestre novembre-gennaio si è trasformato in una stagione di promozione continua, sotto la spinta di outlet, mall e canale online, con i negozi che vengono "trascinati" dentro la competizione promozionale per non perdere flussi e clientela. In questo contesto, gli acquisti di Natale – in particolare nella moda – risultano sempre più schiacciati e compressi tra due "morse": da un lato il Black Friday, che anticipa una parte della domanda; dall'altro i saldi anticipati e le formule di pre-saldo, che intercettano la spesa residua. Due pressioni che agiscono spesso al di fuori delle regole e finiscono per erodere gli acquisti tradizionali del periodo natalizio.

Per Confesercenti, in questo quadro è decisivo riportare al centro trasparenza e concorrenza leale: prezzi e sconti devono essere chiari, verificabili e comparabili, soprattutto nel digitale e nelle iniziative "a platea selezionata". È fondamentale anche il pieno rispetto delle regole sugli annunci di riduzione di prezzo, a partire dal "prezzo precedente", che per legge è il più basso praticato nei 30 giorni antecedenti. Il rischio è che i saldi perdano la loro funzione e si trasformino in un mero episodio di un periodo promozionale continuo, con effetti di confusione per i consumatori e difficoltà per le imprese che rispettano le regole. Bisogna in generale rivedere le regole sulle promozioni, perché assicurino concorrenza leale e pluralismo distributivo.

Le date dei saldi per la Regione Puglia (L. n. 11/03, art. 20, s.m.i. - Regolamento 23/12/04, n 12 – D.G.R. n. 809 del 4 giugno 2020)
  • 3 gennaio – 28 febbraio 2026
  • Confesercenti
Altri contenuti a tema
Confesercenti BAT. Staff House: aperto il bando del Ministero del Turismo per gli alloggi dei lavoratori Attualità Confesercenti BAT. Staff House: aperto il bando del Ministero del Turismo per gli alloggi dei lavoratori Al via la misura che copre i costi di locazione per il personale delle imprese turistiche e della ristorazione. Domande su piattaforma Invitalia dal 21 novembre al 19 dicembre.
Manovra 2026: Tassa di soggiorno e affitti brevi, l'allarme di Assoturismo e Confesercenti B.A.T Turismo Manovra 2026: Tassa di soggiorno e affitti brevi, l'allarme di Assoturismo e Confesercenti B.A.T Mario Landriscina: "I nuovi provvedimenti fiscali penalizzano la competitività del settore, sottraggono risorse ai territori e non finanziano le infrastrutture"
Confesercenti del Levante, Brindisi e Bat protagonisti al TTG di Rimini Turismo Confesercenti del Levante, Brindisi e Bat protagonisti al TTG di Rimini Si tratta di uno dei principali appuntamenti italiani legati al turismo
Premiati i vincitori dei concorsi “Piatti” e “Vetrina della Festa Patronale” a Trani Vita di città Premiati i vincitori dei concorsi “Piatti” e “Vetrina della Festa Patronale” a Trani Oltre 50 attività coinvolte nella doppia cerimonia alla Biblioteca Comunale
Confesercenti Trani premia commercio e cultura Eventi e cultura Confesercenti Trani premia commercio e cultura Oggi pomeriggio in Biblioteca Comunale la cerimonia per i contest di San Nicola e l'iniziativa "Il Saldo è Cultura".
Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia Associazioni Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia Domenica 28 settembre l'inaugurazione, a cura di AUSER, in occasione della 18^ edizione della Festa dei Nonni
La Confesercenti premia le attività storiche della BAT, molte di Trani Attualità La Confesercenti premia le attività storiche della BAT, molte di Trani Landriscina: “Le microimprese sono storia fondamentale per l’economia, vanno preservate”
1 Confesercenti BAT premia 41 imprese storiche del territorio: ecco le attività di Trani Attualità Confesercenti BAT premia 41 imprese storiche del territorio: ecco le attività di Trani Appuntamento lunedì 24 febbraio alle 15.00 presso la Biblioteca Comunale di Trani
TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025
1 gennaio 2026 TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025
Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
1 gennaio 2026 Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale
31 dicembre 2025 Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale
Trani, degrado sottovia SS16bis, la ASL non fa sconti: «Anas bonifichi subito per tutelare la salute pubblica»
31 dicembre 2025 Trani, degrado sottovia SS16bis, la ASL non fa sconti: «Anas bonifichi subito per tutelare la salute pubblica»
Fondazione S.E.C.A., una favola incantata arriva al Polo Museale di Trani
31 dicembre 2025 Fondazione S.E.C.A., una favola incantata arriva al Polo Museale di Trani
4
Paolo Procacci va in pensione, premiato da Amiu per la sua professionalità
31 dicembre 2025 Paolo Procacci va in pensione, premiato da Amiu per la sua professionalità
Trani, Capodanno blindato per Bennato: stop a vetro, lattine e superalcolici
31 dicembre 2025 Trani, Capodanno blindato per Bennato: stop a vetro, lattine e superalcolici
Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica
31 dicembre 2025 Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica
Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata "
30 dicembre 2025 Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata"
1
Trani, il sottovia della vergogna: discarica a cielo aperto sotto la 16bis, a due passi dall’isola ecologica
30 dicembre 2025 Trani, il sottovia della vergogna: discarica a cielo aperto sotto la 16bis, a due passi dall’isola ecologica
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.