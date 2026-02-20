Confesercenti
Confesercenti
Attualità

Soppressione obblighi fiscali per chi commercia e somministra prodotti alcolici

Il D.Lgs 28.03.25, n.43 ha eliminato, con efficacia differita al 1° Gennaio 2026, ogni obbligo di acquisire la licenza fiscale

Trani - venerdì 20 febbraio 2026 5.57 Comunicato Stampa
Il D. Lgs 28.03.25, n.43 ha eliminato, con efficacia differita al 1° Gennaio 2026, ogni obbligo di acquisire la licenza fiscale e, con esso, di assolvere contestualmente l'imposta di Bollo con l'obiettivo di semplificare alcuni degli adempimenti tributari a carico degli esercizi di vendita (e di somministrazione ndr) di prodotti alcolici, ad accise assolta.

Tributo che, nel tempo, ha subito tortuose formulazioni. Già eliminato con la Legge n. 124/2017, era stato reintrodotto dal D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita). Successivamente l'Ag. Dogane e Monopoli aveva chiarito che, con la reintroduzione dell'obbligo, l'istanza (inviata direttamente all'Uff. Dogane) o la SCIA da presentarsi al SUAP per l'avvio della attività principale, potevano considerarsi valide quale denuncia ai sensi del Testo Unico. In entrambi i casi, il rilascio della Licenza da parte di ADM, rendeva obbligatorio il pagamento della Imposta di Bollo (sia sull'istanza che sulla licenza), senza che si fosse risolto il dubbio (si è ancora in attesa di parere da parte dell'Ag. Entrate coma da nota Direz. Accise n. 220911/RU) sulle modalità della procedura in caso il procedimento di richiesta fosse stato avviato attraverso il SUAP.

Ora, nuovamente, dal 1° Gennaio scorso, con il Decreto Legislativo citato, eliminando l'obbligo della detenzione della licenza fiscale, viene meno sia la Denuncia da inoltrare all'Uff. Dogane che l'imposta di bollo applicata in passato.

Specificatamente la nota dell'ADM n. 35/25 sul D.Lgs n.43/25 chiarisce che per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo semplificativo e non esaustivo: Bar, ristoranti, alberghi, supermercati, ecc.) è superato l'attuale regime che prevedeva la richiesta per il rilascio della Licenza fiscale da parte dell'Uff. delle Dogane previo assolvimento dell'imposta di bollo. Pertanto gli operatori che esercitano la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche non devono più assolvere agli obblighi di denuncia di esercizio per munirsi della licenza fiscale, facendo venire meno anche l'obbligo del pagamento della imposta di bollo.

Per tali operatori, dunque, l'adempimento fiscale è assolto con la già prevista Comunicazione di avvio attività da presentare al SUAP. Sarà cura di questo Ufficio trasmettere la stessa all'Ufficio delle Dogane.
Solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato Membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa (art. 9 bis del TUA) o nello Stato peodotti già immessi in consumo in altro Stato Membro (art. 10 del TUA) permane il vigente regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale.

Merita infine di essere segnalata la modifica apportata (alla lett. b del comma 3 – art. 29 TUA) che ha ampliato da 20 a 50 litri la soglia entro la quale non vi è più obbligo di denuncia all'Uff. Dogane di detenzione di alcole non denaturato, bevande alcoliche e di altri determinati prodotti. Il Direttore - dott. Raffaele Landriscina
  • Confesercenti
Altri contenuti a tema
Grido d’allarme di Confesercenti di Trani sugli esercizi di vicinato Grido d’allarme di Confesercenti di Trani sugli esercizi di vicinato “Non è Solo Crisi, è Desertificazione. Perdiamo Negozi E Servizi”
Turismo Assoturismo tende la mano al Comune: "Rapporti solidi, non cerchiamo lo scontro. Sulla Tassa di Soggiorno lavoriamo insieme per correggere il tiro" Confermata la stima per il Sindaco e il lavoro sul DUC: "Nessun incidente diplomatico, solo la richiesta di una strategia turistica più seria e condivisa"
Tassa di Soggiorno a Trani, Assoturismo non ci sta: "Le nostre proposte ignorate" Turismo Tassa di Soggiorno a Trani, Assoturismo non ci sta: "Le nostre proposte ignorate" Mario Landriscina (Confesercenti) critica il metodo del Comune: "Consultazione irrituale". Chiesto un tavolo tecnico
Tra vetrine e poesia, Trani riscopre il commercio di vicinato Eventi e cultura Tra vetrine e poesia, Trani riscopre il commercio di vicinato Performance artistiche e dialogo urbano trasformano i saldi in un’esperienza culturale condivisa
Saldi non bastano più: il grido d’allarme dei negozi di moda di vicinato Associazioni Saldi non bastano più: il grido d’allarme dei negozi di moda di vicinato Fismo Confesercenti lancia l'allarme: crisi strutturale, magazzini pieni e regole incerte
Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia Speciale Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia Cresce l’attesa per il primo evento promozionale dell’anno
Confesercenti BAT. Staff House: aperto il bando del Ministero del Turismo per gli alloggi dei lavoratori Confesercenti BAT. Staff House: aperto il bando del Ministero del Turismo per gli alloggi dei lavoratori Al via la misura che copre i costi di locazione per il personale delle imprese turistiche e della ristorazione. Domande su piattaforma Invitalia dal 21 novembre al 19 dicembre.
Manovra 2026: Tassa di soggiorno e affitti brevi, l'allarme di Assoturismo e Confesercenti B.A.T Turismo Manovra 2026: Tassa di soggiorno e affitti brevi, l'allarme di Assoturismo e Confesercenti B.A.T Mario Landriscina: "I nuovi provvedimenti fiscali penalizzano la competitività del settore, sottraggono risorse ai territori e non finanziano le infrastrutture"
Trani, tragico incidente su via Barletta: perdono la vita due ragazzi
20 febbraio 2026 Trani, tragico incidente su via Barletta: perdono la vita due ragazzi
Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento
20 febbraio 2026 Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento
Ponte Lama, Tonia Spina (FDI) affonda il colpo: “Ritardi, disagi e silenzi. Ora in Commissione si dica la verità”
20 febbraio 2026 Ponte Lama, Tonia Spina (FDI) affonda il colpo: “Ritardi, disagi e silenzi. Ora in Commissione si dica la verità”
OLIVHOOD: al "Dino Risi " l’ultimo ulivo della terra rinasce a Trani per una solidarietà pro "ARGES "
20 febbraio 2026 OLIVHOOD: al "Dino Risi" l’ultimo ulivo della terra rinasce a Trani per una solidarietà pro "ARGES"
Costa sud e falesie: lo scontro si accende. La Cinquepalmi: "Ecosistema distrutto, altro che messa in sicurezza "
19 febbraio 2026 Costa sud e falesie: lo scontro si accende. La Cinquepalmi: "Ecosistema distrutto, altro che messa in sicurezza"
Droga, rapine e violenza domestica a Trani: sette arresti e misure cautelari in tre mesi
19 febbraio 2026 Droga, rapine e violenza domestica a Trani: sette arresti e misure cautelari in tre mesi
Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali " mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali
19 febbraio 2026 Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali" mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali
Discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti, maxi confisca per azienda di Trani
19 febbraio 2026 Discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti, maxi confisca per azienda di Trani
Giudice di Pace di Trani, non solo carenza amministrativa: manca anche la magistratura onoraria
19 febbraio 2026 Giudice di Pace di Trani, non solo carenza amministrativa: manca anche la magistratura onoraria
Elezioni comunali: Trani al voto il 24 e 25 maggio
19 febbraio 2026 Elezioni comunali: Trani al voto il 24 e 25 maggio
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.