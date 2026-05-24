Amministrative Trani | Il dettaglio della affluenza di tutte le sezioni

13 Scuola Elementare Beltrani 57,97 40 Scuola Materna Calcutta 57,01 26 Scuola Materna Dell'Olio 56,77 30 Scuola Elementare Cezza 56,57 12 Scuola Media Baldassarre 56,06 19 Scuola Elementare Beltrani 55,63 18 Scuola Elementare Beltrani 55,08 50 Scuola Elementare Cezza 55,07 51Scuola Media Baldassarre 54,67 4 Scuola Elementare De Amicis 54,52 7 Scuola Media Baldassarre 54,31 9 Scuola Elementare De Amicis 54,03 38 Scuola Elementare Petronelli 53,81 42 Scuola Elementare Petronelli 53,56 16 Scuola Elementare Beltrani 53,54 8 Scuola Elementare De Amicis 53,49 43 Scuola Elementare Petronelli 53,43 29 Scuola Elementare Cezza 53,41 11 Scuola Materna Dell'Olio 53,38 10 Scuola Media Baldassarre 53,32 14 Scuola Elementare De Amicis 53,25 27 Scuola Media Baldassarre 52,95 21 Scuola Elementare Beltrani 52,77 5 Scuola Elementare De Amicis 52,63 24 Scuola Materna Dell'Olio 52,49 52 Scuola Media Bovio 52,41 17 Scuola Elementare Beltrani 52,34 39 Scuola Materna Calcutta 51,63 49 Scuola Media Bovio 51,4 15 Scuola Elementare Beltrani 50,97 47 Scuola Media Bovio 50,44 28 Scuola Media Bovio 50,23 41 Scuola Elementare Petronelli 49,77 34 Scuola Elementare Petronelli 49,76 33 Scuola Materna Calcutta 49,42 25 Scuola Materna Dell'Olio 49,13 48 Scuola Elementare Petronelli 48,39 54 Scuola Elementare Beltrani 48,38 37 Scuola Elementare Petronelli 48,29 23 Scuola Materna Dell'Olio 48,28 20 Scuola Elementare Beltrani 47,84 36 Scuola Elementare Petronelli 47,44 31 Scuola Elementare Cezza 47,08 46 Scuola Media Bovio 46,44 53 Scuola Elementare Cezza 45,14 32 Scuola Elementare Cezza 39,88 44 Scuola Elementare Petronelli 39,24 22 Scuola Elementare Beltrani 38,9 1 Scuola Elementare De Amicis 36,99 45 Scuola Media Bovio36,94 3 5Scuola Elementare Petronelli 36,11 2 Scuola Elementare De Amicis 34,3 6 Scuola Media Baldassarre 28,2 3 Scuola Elementare De Amicis 27,76

Si è appena conclusa la prima giornata dedicata alle votazioni legate alle Amministrative di Trani, le urne aperte alle 07 di stamani e chiuse alle 23:00 almeno in termini di affluenza hanno già dato un riscontro: alle 54 sezioni si sono già recati 24.500 tranesi pari al 49,02% in leggera flessione rispetto al 2020 quando il dato si assestò al 49,94% trascinato dalle concomitanti elezioni regionali e consultazioni referendarie.Trani è nella BAT il fanalino di coda in termini di affluenza alle urne; siamo dietro ad Andria con il 50,74% (110 sezioni) e Minervino Murge con il 51,37% (12 sezioni). Su un totale di 141.607 elettori si sono recati alle urne 71.041 cittadini assestando la media nella BAT al 50,17%.L'invito trasversale a tutti è quello di esercitare il voto perchè votare non è soltanto un diritto: è un gesto di responsabilità verso la propria città e verso il futuro della comunità. L'assenteismo non cambia le cose. Partecipare, invece, significa scegliere, contare, esserci. Anche un solo voto può contribuire a costruire la Trani dei prossimi anni. Dietro ogni scuola aperta, ogni strada, ogni servizio, ogni decisione amministrativa, c'è una scelta politica che riguarda la vita quotidiana di ciascun cittadino. Per questo, c'è ancora tempo domani 25 maggio: recarsi alle urne è importante, al di là delle idee, delle appartenenze o delle delusioni, la democrazia vive soltanto se i cittadini parteci.Veniamo ora alle 54 sezioni tranesi, quella che ha registrato laè stata la nr.presso lache ha registratoal contrario glili troviamo alla sezionedella" che invece si è fermata alPer mera curiosità e statistica di seguito riportiamo l'elenco, (Fonte dati Eligendo) con tutte le % di affluenza, in ordine decrescente, delle 54 sezioni: