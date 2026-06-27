Andrea Ferri
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Politica

Trani, Ferri (FdI): «Ai nostri consiglieri il compito di costruire un'opposizione seria e propositiva»

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia dopo la proclamazione degli eletti: «Siamo il primo partito del centrodestra. Le istanze della città avranno una voce forte anche in Regione»

Trani - sabato 27 giugno 2026 11.05
La nota stampa di Andrea Ferri, Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia. Con la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti si apre una nuova fase dell'impegno di Fratelli d'Italia al servizio della città di Trani. Desidero rivolgere i miei migliori auguri di buon lavoro a Roberto Gargiuolo, Ornella Gelso ed Emanuele Cozzoli, ai quali i cittadini hanno affidato il compito di rappresentare la comunità tranese in Consiglio comunale. Sono certo che sapranno svolgere questo incarico con serietà, competenza, responsabilità e autentico spirito di servizio. Il risultato elettorale conferma inoltre il radicamento di Fratelli d'Italia sul territorio. A Trani il nostro partito è stato il più votato dell'intera coalizione di centrodestra e il secondo partito della città, alle spalle del Partito Democratico per appena 513 voti, pari a uno scarto dell'1,7%. Un risultato significativo che ci consegna una responsabilità ancora maggiore nei confronti dei cittadini che hanno scelto di accordarci la loro fiducia.

Fratelli d'Italia sarà il principale riferimento del centrodestra nell'assise comunale, esercitando un'opposizione attenta, rigorosa e costruttiva. Il nostro obiettivo sarà vigilare sull'azione amministrativa, avanzare proposte concrete e difendere gli interessi della città, mantenendo sempre un confronto responsabile nell'esclusivo interesse dei cittadini. L'azione dei nostri consiglieri comunali sarà strettamente collegata al lavoro che continuerò a svolgere in Consiglio regionale. Ritengo fondamentale creare un raccordo costante tra le istituzioni, affinché le istanze di Trani possano trovare ascolto anche a livello regionale e tradursi in opportunità, investimenti e maggiore attenzione verso il nostro territorio.

Solo attraverso una collaborazione continua tra rappresentanti istituzionali e comunità locali è possibile affrontare con efficacia le sfide che attendono la città e costruire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. L'impegno assunto con i tranesi durante la campagna elettorale non si esaurisce con il voto, ma prosegue con ancora maggiore determinazione. Continueremo a lavorare, dentro e fuori il Consiglio comunale, per garantire una presenza istituzionale autorevole, credibile e sempre vicina alle esigenze della città. "Ai nostri consiglieri rinnovo il mio augurio di buon lavoro, certo che sapranno onorare con dedizione e senso di responsabilità il mandato ricevuto dai cittadini.
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