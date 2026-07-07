Politica
Il Circolo del Partito Democratico di Trani augura buon lavoro alla nuova Giunta comunale
L'Avv. Antonio Giannetti per gli auguri di buon lavoro al Sindaco e a tutti i componenti della nuova Giunta comunale, chiamati ad assumere una responsabilità importante al servizio della città.
Trani - martedì 7 luglio 2026 15.46 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Circolo del Partito Democratico di Trani a firma dell' avv. Antonio Giannetti
La formazione dell'esecutivo rappresenta l'avvio di una nuova fase amministrativa che richiederà competenza, capacità di ascolto, visione e un costante impegno per affrontare le sfide che attendono Trani, con l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita e di promuoverne uno sviluppo equilibrato, inclusivo e sostenibile.Un particolare motivo di soddisfazione riguarda la nomina dei due assessori espressione del Partito Democratico. A Giuseppina Tota, cui sono state affidate le deleghe al Welfare, alle fragilità, all'inclusione, alla famiglia, alle pari opportunità, all'intercultura, al dialogo interreligioso e all'Osservatorio per le barriere architettoniche, rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni. Si tratta di un assessorato strategico, che pone al centro la persona, la coesione sociale e la tutela dei diritti, valori che da sempre caratterizzano l'azione del Partito Democratico.
Le nostre congratulazioni vanno anche a Nicola Di Pinto, chiamato a guidare un settore fondamentale per il futuro della città, con deleghe ai lavori pubblici, ai cantieri e alle manutenzioni, al polo teatrale e congressuale, alla mobilità, alla viabilità, ai trasporti e al verde pubblico. Ambiti decisivi per la riqualificazione urbana, l'efficienza dei servizi e la costruzione di una Trani sempre più moderna, sostenibile e vivibile.
A nome dell'intero Circolo del Partito Democratico di Trani desidero rivolgere a Giuseppina Tota e Nicola Di Pinto un augurio di buon lavoro, certo che sapranno interpretare il loro ruolo con competenza, senso delle istituzioni, spirito di servizio e piena dedizione all'interesse della comunità.
Un pensiero di congratulazioni va inoltre a Domenico Cognetti, che, per effetto dello scorrimento della lista, entra a far parte del Consiglio comunale.
Siamo certi che, al pari degli altri consiglieri del nostro partito, saprà svolgere il proprio mandato con equilibrio, serietà e impegno, contribuendo al lavoro dell'assemblea consiliare con spirito costruttivo e nell'interesse della città.
Il Partito Democratico continuerà a sostenere con responsabilità l'azione amministrativa, offrendo il proprio contributo politico e programmatico affinché gli impegni assunti con i cittadini trovino concreta attuazione. Il nostro auspicio è che questa nuova stagione amministrativa sia caratterizzata dal dialogo, dalla partecipazione, dalla trasparenza e dalla capacità di dare risposte efficaci ai bisogni della comunità tranese.
Il Segretario del Circolo del Partito Democratico di Trani - Avv. Antonio Giannetti
La formazione dell'esecutivo rappresenta l'avvio di una nuova fase amministrativa che richiederà competenza, capacità di ascolto, visione e un costante impegno per affrontare le sfide che attendono Trani, con l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita e di promuoverne uno sviluppo equilibrato, inclusivo e sostenibile.Un particolare motivo di soddisfazione riguarda la nomina dei due assessori espressione del Partito Democratico. A Giuseppina Tota, cui sono state affidate le deleghe al Welfare, alle fragilità, all'inclusione, alla famiglia, alle pari opportunità, all'intercultura, al dialogo interreligioso e all'Osservatorio per le barriere architettoniche, rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni. Si tratta di un assessorato strategico, che pone al centro la persona, la coesione sociale e la tutela dei diritti, valori che da sempre caratterizzano l'azione del Partito Democratico.
Le nostre congratulazioni vanno anche a Nicola Di Pinto, chiamato a guidare un settore fondamentale per il futuro della città, con deleghe ai lavori pubblici, ai cantieri e alle manutenzioni, al polo teatrale e congressuale, alla mobilità, alla viabilità, ai trasporti e al verde pubblico. Ambiti decisivi per la riqualificazione urbana, l'efficienza dei servizi e la costruzione di una Trani sempre più moderna, sostenibile e vivibile.
A nome dell'intero Circolo del Partito Democratico di Trani desidero rivolgere a Giuseppina Tota e Nicola Di Pinto un augurio di buon lavoro, certo che sapranno interpretare il loro ruolo con competenza, senso delle istituzioni, spirito di servizio e piena dedizione all'interesse della comunità.
Un pensiero di congratulazioni va inoltre a Domenico Cognetti, che, per effetto dello scorrimento della lista, entra a far parte del Consiglio comunale.
Siamo certi che, al pari degli altri consiglieri del nostro partito, saprà svolgere il proprio mandato con equilibrio, serietà e impegno, contribuendo al lavoro dell'assemblea consiliare con spirito costruttivo e nell'interesse della città.
Il Partito Democratico continuerà a sostenere con responsabilità l'azione amministrativa, offrendo il proprio contributo politico e programmatico affinché gli impegni assunti con i cittadini trovino concreta attuazione. Il nostro auspicio è che questa nuova stagione amministrativa sia caratterizzata dal dialogo, dalla partecipazione, dalla trasparenza e dalla capacità di dare risposte efficaci ai bisogni della comunità tranese.
Il Segretario del Circolo del Partito Democratico di Trani - Avv. Antonio Giannetti