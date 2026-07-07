Il Circolo del Partito Democratico di Trani augura buon lavoro alla nuova Giunta comunale

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Circolo del Partito Democratico di Trani a firma dell' avv. Antonio GiannettiLa formazione dell'esecutivo rappresenta l'avvio di una nuova fase amministrativa che richiederà competenza, capacità di ascolto, visione e un costante impegno per affrontare le sfide che attendono Trani, con l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita e di promuoverne uno sviluppo equilibrato, inclusivo e sostenibile.Un particolare motivo di soddisfazione riguarda la nomina dei due assessori espressione del Partito Democratico. A, cui sono state affidate le deleghe al Welfare, alle fragilità, all'inclusione, alla famiglia, alle pari opportunità, all'intercultura, al dialogo interreligioso e all'Osservatorio per le barriere architettoniche, rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni. Si tratta di un assessorato strategico, che pone al centro la persona, la coesione sociale e la tutela dei diritti, valori che da sempre caratterizzano l'azione del Partito Democratico.Le nostre congratulazioni vanno anche achiamato a guidare un settore fondamentale per il futuro della città, con deleghe ai lavori pubblici, ai cantieri e alle manutenzioni, al polo teatrale e congressuale, alla mobilità, alla viabilità, ai trasporti e al verde pubblico. Ambiti decisivi per la riqualificazione urbana, l'efficienza dei servizi e la costruzione di una Trani sempre più moderna, sostenibile e vivibile.A nome dell'intero Circolo del Partito Democratico di Trani desidero rivolgere a Giuseppina Tota e Nicola Di Pinto un augurio di buon lavoro, certo che sapranno interpretare il loro ruolo con competenza, senso delle istituzioni, spirito di servizio e piena dedizione all'interesse della comunità.Un pensiero di congratulazioni va inoltre a Domenico Cognetti, che, per effetto dello scorrimento della lista, entra a far parte del Consiglio comunale.Siamo certi che, al pari degli altri consiglieri del nostro partito, saprà svolgere il proprio mandato con equilibrio, serietà e impegno, contribuendo al lavoro dell'assemblea consiliare con spirito costruttivo e nell'interesse della città.Il Partito Democratico continuerà a sostenere con responsabilità l'azione amministrativa, offrendo il proprio contributo politico e programmatico affinché gli impegni assunti con i cittadini trovino concreta attuazione. Il nostro auspicio è che questa nuova stagione amministrativa sia caratterizzata dal dialogo, dalla partecipazione, dalla trasparenza e dalla capacità di dare risposte efficaci ai bisogni della comunità tranese.Il Segretario del Circolo del Partito Democratico di Trani - Avv. Antonio Giannetti