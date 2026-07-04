Shut Up and Dance - Trani
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Attualità

Battiti Live e lo sgombero infinito: sfrattata un’eccellenza della danza tranese. L'evento "Shut Up and Dance" dirottato d'urgenza perché Piazza Quercia è occupata

L'effetto trascinamento del mega-show calpesta l'associazionismo locale: 300 ballerini tranesi costretti al trasloco forzato

Trani - sabato 4 luglio 2026 9.16 Comunicato Stampa
Non si arresta l'effetto trascinamento, questa volta tutto in negativo, delle polemiche nate attorno al TIM Battiti Live 2026. Nonostante i riflettori di Canale 5 si siano spenti da giorni sul porto di Trani, la pesante eredità logistica della manifestazione continua a far danni sul territorio, calpestando le realtà associative locali. L'ultimo clamoroso cortocircuito è avvenuto venerdì 3 luglio. A farne le spese è stata una storica eccellenza del territorio: la scuola di danza South Dance Center di Trani, realtà pluripremiata con 18 anni di storia e allievi che calcano palcoscenici nazionali (dall'Accademia Nazionale di Roma al corpo di ballo di Tiziano Ferro).

L'associazione, nonostante fosse in possesso di una regolare autorizzazione comunale di occupazione del suolo pubblico per lo storico evento "Shut Up and Dance" in Piazza Quercia, ha trovato il proprio spazio letteralmente "invaso" e indisponibile. I TIR con i palchi e le attrezzature del Battiti Live, infatti, erano ancora lì, impedendo di fatto l'allestimento dello show cittadino che ogni anno ospita oltre 300 ballerini. Dopo l'intervento dei Vigili Urbani e una giornata di autentico caos logistico, il Comune ha dovuto "sfrattare" l'evento locale, dirottandolo d'urgenza in Piazza Marinai d'Italia. Una decisione che solleva profonda indignazione: ancora una volta, la "ciliegia" dei grandi eventi privati e delle multinazionali della TV sembra aver calpestato la "torta" del tessuto associativo e culturale locale, trattato alla stregua di un'ultima ruota del carro.
  • Riceviamo e pubblichiamo integralmente lo sfogo e l'atto d'accusa inviato alla nostra redazione da Mauro Di Gioia, responsabile della South Dance Center:

Gentile Redazione di TraniViva, sono Maurizio Di Gioia, Responsabile della scuola di danza South Dance Center di Trani, Scuola pluripremiata con 18 anni di storia alle spalle, vanta allievi dall'accademia Nazionale del Balletto di Roma al Corpo di Ballo di Tiziano Ferro. Da 13 anni svolgiamo regolarmente con amore e Rispetto per la città di Trani, l'evento in Piazza Quercia a Trani denominato Shut Up and Dance che ospita oltre 300 ballerini Tranesi e non solo di ogni età. Nonostante fossimo in possesso di Autorizzazione di occupazione del suolo Pubblico n° 91/2026 il giorno 03 Luglio sono arrivato in Piazza Quercia con i Tir per il regolare allestimento delle nostre attrezzature (service / palco etc) ma abbiamo riscontrato che Piazza Quercia era ancora OCCUPATA dalle strutture della precedente manifestazione denominata TIM BATTITI LIVE. Abbiamo effettuato il sopralluogo con le pattuglie dei vigili urbani e denunciato immediatamente l'accaduto al comune che prende atto e ci Invita a cambiare location destinandoci in Piazza Marinai D'Italia in quanto altre piazze (es. Piazza Duomo / Piazzale di Colonna al Monastero) non era possibile ottenerle in maniera celere.Questo obbligo al quale siamo stati sottoposti ci indigna notevolmente in quanto nonostante noi attiriamo la stessa, se non maggiore, quantità di gente rispetto a Battiti Live (vedi foto allegate) sembriamo l'ultima ruota del carro degli eventi Tranesi. Voglio ringraziare il Sindaco Marco Galiano, Tommaso Laurora e Domenico Briguglio e l'ufficio SUAP per l'immenso aiuto ricevuto in tutta la giornata di oggi per far si che i nostri ballerini potessero comunque esibirsi dopo un intero anno di lavoro

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