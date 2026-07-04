Trani, al via il Campus estivo del TAF: mare, laboratori e socializzazione per 47 ragazzi

Un'estate all'insegna dell'inclusione e del benessere vista mare. Ha preso il via a Trani il Campus estito promosso dal, un progetto dedicato a ragazzi con diverse abilità che accoglierà 47 partecipanti fino alla fine di agosto.Per tre giorni a settimana il lidosi trasforma in uno spazio di crescita e divertimento, dove i ragazzi, affiancati da 17 educatori e da un team di professionisti specializzati, possono vivere un'esperienza ricca di attività pensate per favorire autonomia, relazioni e inclusione. Il programma prevede momenti di balneazione, yoga, attività di socializzazione e laboratori educativi, in un contesto sereno e accogliente sotto gli ombrelloni.L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Trani, il TAF, il Gruppo Metropolis e il lido Cala Mariposa, che ha messo gratuitamente a disposizione la propria struttura.«Abbiamo pensato di offrire a tante famiglie l'opportunità di far vivere ai propri figli un campus estivo capace di rispondere alle loro esigenze e di valorizzarne le potenzialità», spiega, consigliere comunale e referente del TAF. «Ringraziamo il lido Cala Mariposa per aver concesso gratuitamente gli spazi e gli operatori che stanno svolgendo un lavoro prezioso al fianco dei ragazzi. Le attività, iniziate nei primi giorni di luglio, proseguiranno fino alla fine di agosto grazie a un team di professionisti con cui collaboriamo da anni e che rappresentano un valore aggiunto per il nostro percorso. Siamo convinti di aver intrapreso la strada giusta: il TAF è nato nel 2019 e, da due anni, è diventato TAF Plus, ampliando il proprio raggio d'azione a tutte le disabilità. Vogliamo valorizzare le unicità di ogni ragazzo, perché quando le istituzioni offrono risposte concrete compiono il proprio dovere e contribuiscono a costruire una comunità fondata sul rispetto e sulla valorizzazione dell'altro».Soddisfazione viene espressa anche da, presidente del Gruppo Metropolis, partner del progetto. «Il Gruppo Metropolis, presente da oltre venticinque anni sul territorio nel campo della riabilitazione, della cura e del supporto alle famiglie di ragazzi con autismo, desidera ringraziare il Comune di Trani, il sindaco Marco Galiano e l'intera amministrazione comunale.Grazie al progetto Summer Camp, realizzato presso Cala Mariposa in collaborazione con l'associazione Trani Autism Friendly, la città dimostra ancora una volta di essere attenta e sensibile al tema delle pari opportunità, promuovendo un ambiente realmente inclusivo, senza barriere, dove ogni persona può partecipare, divertirsi ed esprimere pienamente le proprie potenzialità nel rispetto delle differenze e dei diritti di tutti». Il Summer Camp rappresenta uno dei progetti più significativi portati avanti dal TAF Plus durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi occasioni di crescita personale e di socializzazione e, al tempo stesso, un importante sostegno alle famiglie.