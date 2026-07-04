Trani, al via il Campus estivo del TAF
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Attualità

Trani, al via il Campus estivo del TAF: mare, laboratori e socializzazione per 47 ragazzi

Per tre giorni a settimana un lido si trasforma in uno spazio di crescita e divertimento per i i ragazzi del 'Trani Autism Friendly Plus'

Trani - sabato 4 luglio 2026 6.25 Comunicato Stampa
Un'estate all'insegna dell'inclusione e del benessere vista mare. Ha preso il via a Trani il Campus estito promosso dal TAF – Trani Autism Friendly Plus, un progetto dedicato a ragazzi con diverse abilità che accoglierà 47 partecipanti fino alla fine di agosto.

Per tre giorni a settimana il lido Cala Mariposa si trasforma in uno spazio di crescita e divertimento, dove i ragazzi, affiancati da 17 educatori e da un team di professionisti specializzati, possono vivere un'esperienza ricca di attività pensate per favorire autonomia, relazioni e inclusione. Il programma prevede momenti di balneazione, yoga, attività di socializzazione e laboratori educativi, in un contesto sereno e accogliente sotto gli ombrelloni.

L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Trani, il TAF, il Gruppo Metropolis e il lido Cala Mariposa, che ha messo gratuitamente a disposizione la propria struttura.
«Abbiamo pensato di offrire a tante famiglie l'opportunità di far vivere ai propri figli un campus estivo capace di rispondere alle loro esigenze e di valorizzarne le potenzialità», spiega Fabrizio Ferrante, consigliere comunale e referente del TAF. «Ringraziamo il lido Cala Mariposa per aver concesso gratuitamente gli spazi e gli operatori che stanno svolgendo un lavoro prezioso al fianco dei ragazzi. Le attività, iniziate nei primi giorni di luglio, proseguiranno fino alla fine di agosto grazie a un team di professionisti con cui collaboriamo da anni e che rappresentano un valore aggiunto per il nostro percorso. Siamo convinti di aver intrapreso la strada giusta: il TAF è nato nel 2019 e, da due anni, è diventato TAF Plus, ampliando il proprio raggio d'azione a tutte le disabilità. Vogliamo valorizzare le unicità di ogni ragazzo, perché quando le istituzioni offrono risposte concrete compiono il proprio dovere e contribuiscono a costruire una comunità fondata sul rispetto e sulla valorizzazione dell'altro».

Soddisfazione viene espressa anche da Luigi Paparella, presidente del Gruppo Metropolis, partner del progetto. «Il Gruppo Metropolis, presente da oltre venticinque anni sul territorio nel campo della riabilitazione, della cura e del supporto alle famiglie di ragazzi con autismo, desidera ringraziare il Comune di Trani, il sindaco Marco Galiano e l'intera amministrazione comunale.

Grazie al progetto Summer Camp, realizzato presso Cala Mariposa in collaborazione con l'associazione Trani Autism Friendly, la città dimostra ancora una volta di essere attenta e sensibile al tema delle pari opportunità, promuovendo un ambiente realmente inclusivo, senza barriere, dove ogni persona può partecipare, divertirsi ed esprimere pienamente le proprie potenzialità nel rispetto delle differenze e dei diritti di tutti». Il Summer Camp rappresenta uno dei progetti più significativi portati avanti dal TAF Plus durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi occasioni di crescita personale e di socializzazione e, al tempo stesso, un importante sostegno alle famiglie.
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