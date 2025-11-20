ContestoLab, al via il progetto di musicoterapia per ragazzi autistici

Le dolci note della musica accompagnano in questi giorni i ragazzi dell'associazione ContestoLab di Trani Bisceglie e Ruvo. Nella sede di Trani, presso la Croce Bianca, sono tante le famiglie con con ragazzi con spettro dell'autismo che hanno aderito al progetto di musicoterapia "ConTemiDiverto"- Musica.La presidente, Raffaella Caifasso, ha aperto le porte dell'associazione per far si che le iniziative che vengono quotidianamente organizzate possano essere visibili a tutti."L'intento dell'associazione, ha dichiarato la presidente, è sempre stato quello di avviare un progetto dove la musica fosse protagonista. Il maestro Todisco ha un curriculum importante e tanta professionalità, qualifica che come associazione riteniamo essere sempre alla base dei nostri progetti. Tante le iscrizioni. I ragazzi sono contenti e al corso vengono volentieri e lo si evince dai loro sguardi e dai loro gesti".A seguirli con dedizione e professionalità è il maestro Silvio Todisco, psicologo e psicoterapeuta. "La musicoterapia è un canale privilegiato per comunicare con i ragazzi autistici e per perseguire tre obiettivi: il benessere, il potenziamento e l'arricchimento, in quanto ogni ragazzo all'interno del suo autismo ha delle risorse che la musica può fare emergere", ha evidenziato il maestro Todisco.Per info ed iscrizioni: info@contestolab.org - tel. +39 392 379 7988.