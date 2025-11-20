Contestolab
Contestolab
Associazioni

ContestoLab, al via il progetto di musicoterapia per ragazzi autistici

Note, emozioni ed inclusione con il maestro Todisco

Trani - giovedì 20 novembre 2025 8.00
Le dolci note della musica accompagnano in questi giorni i ragazzi dell'associazione ContestoLab di Trani Bisceglie e Ruvo. Nella sede di Trani, presso la Croce Bianca, sono tante le famiglie con con ragazzi con spettro dell'autismo che hanno aderito al progetto di musicoterapia "ConTemiDiverto"- Musica.

La presidente, Raffaella Caifasso, ha aperto le porte dell'associazione per far si che le iniziative che vengono quotidianamente organizzate possano essere visibili a tutti.

"L'intento dell'associazione, ha dichiarato la presidente, è sempre stato quello di avviare un progetto dove la musica fosse protagonista. Il maestro Todisco ha un curriculum importante e tanta professionalità, qualifica che come associazione riteniamo essere sempre alla base dei nostri progetti. Tante le iscrizioni. I ragazzi sono contenti e al corso vengono volentieri e lo si evince dai loro sguardi e dai loro gesti".

A seguirli con dedizione e professionalità è il maestro Silvio Todisco, psicologo e psicoterapeuta. "La musicoterapia è un canale privilegiato per comunicare con i ragazzi autistici e per perseguire tre obiettivi: il benessere, il potenziamento e l'arricchimento, in quanto ogni ragazzo all'interno del suo autismo ha delle risorse che la musica può fare emergere", ha evidenziato il maestro Todisco.

Per info ed iscrizioni: info@contestolab.org - tel. +39 392 379 7988.
  • autism friendly
Altri contenuti a tema
EstaTeConTe 2025: giochi, mare ed inclusione per i ragazzi autistici EstaTeConTe 2025: giochi, mare ed inclusione per i ragazzi autistici Tante attività estive all'insegna del divertimento e dell'inclusione
A Trani parte “Sup Aut”: lo sport inclusivo pagaia sul mare A Trani parte “Sup Aut”: lo sport inclusivo pagaia sul mare Al Lido Matinelle le prime giornate gratuite di “Sport Aut Plus" per ragazzi con autismo
L'inclusione lavorativa diventa realtà a Trani: cinque ragazzi autistici assunti al Lido Matinelle Scuola e Lavoro L'inclusione lavorativa diventa realtà a Trani: cinque ragazzi autistici assunti al Lido Matinelle Un contratto a tempo pieno e la conquista dell'autonomia: il protocollo "Trani Autism Friendly" trasforma la sperimentazione in un modello di successo e felicità
Mercoledì la presentazione del bando Sport Aut Plus Attualità Mercoledì la presentazione del bando Sport Aut Plus Dedicato a persone con sindrome dello spettro autistico e disabilità
Autismo e danza, 25 ragazzi in scena a Trani con "Choreography from the Heart" Autismo e danza, 25 ragazzi in scena a Trani con "Choreography from the Heart" L’anteprima del progetto di ContestoLab, premiato da Reale Foundation, sarà presentata oggi
Insieme si può, il nuovo programma estivo per bambini e ragazzi autistici Attualità Insieme si può, il nuovo programma estivo per bambini e ragazzi autistici Il progetto è a cura dell'Ambito Territoriale Sociale Trani-Bisceglie
Comune di Trani, avviso del "Progetto Tang Aut" per giovani tra i 15 e 35 anni Attualità Comune di Trani, avviso del "Progetto Tang Aut" per giovani tra i 15 e 35 anni La domanda di partecipazione va presentata entro le ore 12 del 9 maggio 2025
ConTeStoLab: è ripartito il corso gratuito di danza terapia per autistici ConTeStoLab: è ripartito il corso gratuito di danza terapia per autistici Il progetto in collaborazione con la Compagnia di danza contemporanea MENHIR di Ruvo di Puglia
Convocato il Consiglio Comunale di Trani: Ordine del Giorno del 25 Novembre
20 novembre 2025 Convocato il Consiglio Comunale di Trani: Ordine del Giorno del 25 Novembre
Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana
20 novembre 2025 Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana
La “Corsa di Miguel” fa tappa a Trani
20 novembre 2025 La “Corsa di Miguel” fa tappa a Trani
Riprese le liberazioni delle tartarughe a Trani con Umberto Sardella: "Mudù, che meraviglia! "
19 novembre 2025 Riprese le liberazioni delle tartarughe a Trani con Umberto Sardella: "Mudù, che meraviglia!"
“Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere
19 novembre 2025 “Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere
AUSER Trani e "Occhio alle Truffe ": "I dati sono in aumento, l'arma è denunciare senza vergogna "
19 novembre 2025 AUSER Trani e "Occhio alle Truffe": "I dati sono in aumento, l'arma è denunciare senza vergogna"
Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
19 novembre 2025 Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
Un giocattolo per tornare a sorridere: il 14 dicembre a Trani la quarta edizione di “Regala un giocattolo”
19 novembre 2025 Un giocattolo per tornare a sorridere: il 14 dicembre a Trani la quarta edizione di “Regala un giocattolo”
Andrea Ferri: “Serve un piano straordinario per rilanciare l’occupazione nella BAT”
19 novembre 2025 Andrea Ferri: “Serve un piano straordinario per rilanciare l’occupazione nella BAT”
La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo
19 novembre 2025 La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.