Sport, inclusione e amicizia: al via “Acquatica... mente ginnici” per ragazzi autistici

Trani - martedì 9 dicembre 2025 14.26
L'associazione ContestoLab di Ruvo, Bisceglie, Trani si è aggiudicata il bando sport e disabilità di Fondazione Puglia. Il progetto di acqua psicomotricità, "Acquatica... mente ginnici', è stato organizzato in collaborazione con l'ASD vinci con noi. Un progetto gratuito rivolto a 18 minori autistici seguito da professionisti nel rapporto di uno ad uno. Un metodo che contraddistingue l'associazione ConTeStoLab e che per questo motivo continua a crescere sul territorio.

"Gli sport acquatici permettono ai ragazzi autistici di sentirsi a proprio agio, ha dichiarato la presidente dell'associazione Raffaella Caifasso. Il progetto è di per sé innovativo in quanto ad ogni ragazzo è data la possibilità di avere al suo fianco in acqua in piscina un suo amico in modo da potersi relazionare e interagire con lui. "Una iniziativa dal duplice scopo, prosegue la presidente Caifasso. Migliorare l'acquaticità e la socializzazione dei ragazzi e permettere ai loro amici di confrontarsi e conoscere la disabilità includendoli nel percorso riabilitativo degli stessi ragazzi autistici.

Un particolare ringraziamento la presidente ci tiene molto a rivolgerlo a Fondazione Puglia per aver dato ampio respiro e attenzione al progetto dell'associazione ContestoLab che si occupa di ragazzi autistici e con disabilità sul territorio da ormai 13 anni.
