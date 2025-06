Autismo e danza, 25 ragazzi in scena a Trani con "Choreography from the Heart"

Sono ragazzi autistici gravissimi che nonostante tutto riescono a danzare e ad esprimersi coordinando i loro movimenti. Sono 25 minori provenienti da Ruvo di Puglia, Bisceglie e Trani che sabato 14 giugno porteranno in scena l'anteprima di Choreography from the heart, il progetto di pratiche coreografiche rivolte a minori con autismo realizzato dall'associazione ConTeStoLab con il supporto di Reale Foundation e curato da Compagnia Menhir Danza nell'ambito de "Le danzatrici" en plein air 2025.



Il progetto, vincitore con più di 26 mila voti del contest internazionale Together 4 a better world di Reale Foundation, è stato avviato a febbraio con lezioni tenute da Giulio De Leo e da Erika Guastamacchia, coreografi e co-direttori artistici del festival internazionale di danza contemporanea realizzato da Menhir a Ruvo di Puglia con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Ruvo di Puglia e Ambasciata del regno dei Paesi Bassi in Italia.



"La pratica della danza come linguaggio universale dell'umano: mistero, silenzio, relazione, contatto, sguardi e piccoli gesti - dichiara Raffaella Caifasso presidente di ContestoLab - Gesti che prendono forma. Un percorso capace di ribaltare i ruoli sociali predefiniti. La danza in quanto linguaggio artistico universale".