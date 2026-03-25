Istituto Alberghiero "Aldo Moro" - "Cosmai", grande successo per il laboratorio "H arte in pasta 10"

Un'esplosione di creatività e gioia: il successo travolgente di "H arte in pasta 10" all'Aldo Moro di Trani! Un'energia contagiosa ha animato le cucine dell'Istituto Alberghiero "A. Moro - S. Cosmai" di Trani! Tra il profumo dei prodotti del territorio e il calore della collaborazione, si è conclusa un'esperienza straordinaria che ha trasformato la scuola in un vero laboratorio di vita e integrazione: il progetto "H arte in pasta 10", svoltosi tra i mesi di gennaio e marzo, ha dimostrato con forza come la passione per la cucina possa abbattere ogni barriera, unendo gli studenti in un unico, grande abbraccio creativo. Sotto la guida esperta del docente di enogastronomia Prof. Vincenzo Conversano e della tutor Prof.ssa Vincenza Larocca, il percorso ha visto nascere una splendida collaborazione tra generazioni diverse, coinvolgendo attivamente gli studenti dell'istituto, inclusi gli alunni con bisogni educativi speciali e i loro compagni, insieme ai ragazzi provenienti dalle Scuole Medie di Trani, Bisceglie e Andria. Insieme, i partecipanti hanno esplorato nuove forme di espressione attraverso attività manipolative e sensoriali, scoprendo che la diversità è la ricchezza più grande in ogni ricetta, mentre imparavano a preparare e decorare con cura le eccellenze dolci e salate della nostra tradizione. Oltre all'apprendimento tecnico, il progetto ha rafforzato le capacità relazionali e il rispetto reciproco, promuovendo i valori di convivenza democratica che sono alla base di una società realmente inclusiva. L'incredibile partecipazione e la costanza dimostrata da tutti gli allievi hanno reso questa edizione un vero trionfo per l'intera comunità scolastica, evidenziando una dedizione e una laboriosità che sono state il motore di ogni incontro, creando un clima di festa e crescita reciproca. A coronamento di questo splendido percorso, ogni partecipante ha ricevuto un attestato di partecipazione firmato dal Dirigente Scolastico, Prof. Roberto Diana, che ha voluto così premiare ufficialmente lo straordinario impegno e l'entusiasmo messi in campo da ogni singolo studente.