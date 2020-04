L’istituto “Aldo Moro” di Trani parte attiva di una rete per la salute

2 foto Istituto “Aldo Moro”

Segnaliamo un'iniziativa davvero interessante e fattiva, che prende corpo nella nostra citta'. La scuola abbraccia la sanita', contro i disagi ormai noti, contro il Covid 19. L'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "A. Moro" di Trani da anni sperimenta attività formative con la metodologia didattica del service learning che consente di realizzare percorsi di apprendimento in contesti di vita reale, finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali e professionali (Learning) attraverso la cittadinanza attiva, la solidarietà e il volontariato (Service).In questo particolare momento storico, l'Istituto ha risposto all'appello di Puglia Rete Solidale Anticovid-19 per aiutare chi è in prima linea ad affrontare l'emergenza Covid-19, mettendo a disposizione, nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza, le proprie professionalità e le proprie risorse strumentali: grazie alla disponibilità del prof. Vincenzo Di Cugno, con l'utilizzo della stampante 3D del laboratorio di Scienze dell'Istituto, è iniziata la produzione di materiali di protezione per il personale sanitario da donare alle strutture ospedaliere e sanitarie.Il gruppo di Puglia Rete Solidale Anticovid-19, che ha iniziato la stampa di supporti per le visiere di protezione da circa un mese, si è progressivamente ampliato aggregando professionisti, aziende, istituti scolastici e liberi cittadini che nella crisi sperimentano nuove forme collaborative, sostenibili ed eco-sostenibili, immaginando insieme alle associazioni ambientaliste del territorio, un sistema di recupero e riciclo dei materiali plastici usati durante l'emergenza.