Scuola Baldassarre e istituto Aldo Moro per Amnestey International

Metti due scuole a pranzo, falle incontrare in nome della solidarietà pro Amnesty International e della valorizzazione di entrambe, nel nome dello orientamento ( con responsabile per l'organizzazione la prof.ssa Paola Mauro) per i ragazzi ed ecco a voi una delle iniziative più originali dell'anno.Il preside della scuola Baldassarre, prof. Marco Galiano ha pensato d'ideare un pranzo di solidarietà, preparato dagli ottimi docenti chef e dagli studenti dell'I.I.S.S. " A. Moro"- Indirizzo Alberghiero di Trani, con ospiti i docenti di entrambe le scuole. Il ricavato del pranzo è stato devoluto ad Amnesty International, con una particolare sensibilizzazione per lo scottante caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato ed ucciso in Egitto, intorno alla cui morte si sta ancora cercando di fare luce.Accanto all'operazione "solidarieta", ecco la volontà da parte dei due dirigenti, lo stesso prof. Galiano ed il preside dell' I.I. S. S. " A. Moro" Indirizzo Alberghiero, prof. Bonvino, di esaltare e valorizzare le capacità degli studenti aspiranti chef e maitre, che hanno preparato il pranzo, lo scorso 17 dicembre, all'insegna dell'alta cucina, dell'alta professionalità che stanno acquisendo, dell'estrema qualità delle materie prime e del lavoro e della vera e propria dimensione gourmet, con la quale sono riusciti a catatterizzare la "perfomance" che ha portato alla "presentazione" di un pranzo memorabile.