Educazione affettiva e sessuale, per capirne di più alla Baldassarre

Si è concluso ieri nella scuola Baldassarre diretta da Marco Galiano, il ciclo d'incontri proposti dal Dirigente della U.O.S. consultoriale di Trani, dott. Gianni Ferrucci, denominata "Offerta Attiva-Giovani", avente come oggetto l'educazione alla salute, l'educazione affettiva e sessuale, avvalendosi del contributo di medici specialisti e sanitari del consultorio familiare ASL di Bisceglie e Trani.Gli operatori del Consultorio, dott.sse Maria Pia D'Amato , Simona Di Molfetta e dott. Roberto Nuovo hanno proposto ai ragazzi delle classi 3A, 3B, 3D, 3F, 3I, 3L, 3M, 3N, 3O, un ciclo d' incontri di 2 ore ciascuno ponendosi i seguenti obiettivi:- Fornire corrette informazioni per la prevenzione dei comportamenti a rischio in campo sessuale ed affettivo- Fornire corrette informazioni sull'identità di genere, sul pericolo di discriminazioni e sui corretti rapporti tra sessi in età adolescenziale- Fornire corrette informazioni sulle metodiche contraccettive per la prevenzione di gravidanze indesiderate in giovane età e malattie sessualmente trasmissibili- Promuovere la prima visita ginecologica per le ragazze ed i fattori di protezione con l'individuazione delle problematiche psicoaffettive e familiari dell'Adolescenza- Informare i ragazzi sui percorsi di accesso pubblico, gratuito e facilitato ai Consultori del disterro Bisceglie-Trani.Le classi hanno partecipato con attenzione alle tematiche proposte dagli esperti esterni già oggetto di studio nel programma di scienze, ponendo agli operatori domande e curiosità personali e scientifiche.