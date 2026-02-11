Christian Galli alla Baldassarre "sdogana" il fumetto

Metti un libro di lettura da sviscerare durante i laboratori nelle varie classi della Baldassarre; ma metti anche un libro di fumetti ( Menta) ed un giovane autore come Christian Galli che sa dialogare coi ragazzi tanto da sembrare un loro fratello maggiore. Sono questi gli ingredienti del nuovo primo Incontro con l'Autore organizzato anche quest'anno dal Dipartimento di Italiano della scuola Baldassarre.Un evento insolito, col genere fumettistico "sdoganato" come "elemento" di lettura a scuola, con quel mix di grafica, contenuti coinvolgenti e snellezza, caratteristiche care ai ragazzi.La protagonista della vicenda narrata si chiama Lamia, una ragazza di 13 anni che ama leggere e scrivere. Lamia non ha molti amici, ha solo una migliore amica, Lucia, una ragazza estroversa e sportivaUn giorno, quando torna a casa scopre che il suo cane, Otto, è morto, ed è molto arrabbiata e triste. Col tempo, Lamia inizia a vedere un'ombra che si aggira vicino casa sua, ed è sempre più turbata, ma decide di iniziare a indagare. La sua indagine inizia da un ragazzo di nome Michele che lei definisce "strano", ma che in realtà stava dando la caccia anch'egli a quell'ombra. Perciò Lamia e Michele diventano amici e iniziano ad indagare. In seguito ritrovano lo spirito del cane, inizialmente cattivo e aggressivo, ma dopo il tocco della padrona, questi torna buono e scompare.Il racconto è scritto in maniera semplice e realistica. I personaggi sono sia adulti (come la madre della protagonista, i professori, l'anziana vicina ecc) che giovani (i compagni di classe, altri amici ecc). Nella storia ci sono evoluzioni piccole ma significative nei protagonisti, con discussioni e avventure che insieme riescono a risolvere il mistero. L'autore, Christian Galli lascia il finale aperto per il lettore.