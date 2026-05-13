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“L’inclusione e il suo futuro”: un incontro con Marco Galiano

Appuntamento previsto giovedì 14 maggio alle ore 18

Trani - mercoledì 13 maggio 2026 10.38 Comunicato Stampa
Giovedì 14 maggio, alle ore 18:00, presso il Comitato elettorale del candidato sindaco Marco Galiano, sito in via Mario Pagano 244, si terrà l'incontro pubblico dal titolo: "L'inclusione e il suo futuro"
Un momento di confronto e riflessione dedicato ai temi dell'inclusione, dell'autonomia e delle politiche a sostegno delle persone con diversa abilità.
Interverranno:
  • Fabrizio Ferrante, vicesindaco con delega alle diverse abilità
  • Marco Galiano, candidato sindaco
L'incontro sarà moderato da Mariella Ferreri, membro della Segreteria PD Trani e Presidente della Commissione Cultura e Turismo.

Sarà un'occasione per ripercorrere il lavoro svolto in questi anni sui temi dell'inclusione sociale e lavorativa, dell'autonomia e del "Dopo di Noi", ma anche per confrontarsi sulle prospettive future e sull'evoluzione dei percorsi e dei servizi messi in campo.

Un momento aperto alla cittadinanza per riflettere insieme su ciò che è stato costruito e su quanto ancora resta da fare per una città sempre più inclusiva e vicina alle persone.

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