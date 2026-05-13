Speciale
“L’inclusione e il suo futuro”: un incontro con Marco Galiano
Appuntamento previsto giovedì 14 maggio alle ore 18
Trani - mercoledì 13 maggio 2026 10.38 Comunicato Stampa
Giovedì 14 maggio, alle ore 18:00, presso il Comitato elettorale del candidato sindaco Marco Galiano, sito in via Mario Pagano 244, si terrà l'incontro pubblico dal titolo: "L'inclusione e il suo futuro"
Un momento di confronto e riflessione dedicato ai temi dell'inclusione, dell'autonomia e delle politiche a sostegno delle persone con diversa abilità.
Interverranno:
Sarà un'occasione per ripercorrere il lavoro svolto in questi anni sui temi dell'inclusione sociale e lavorativa, dell'autonomia e del "Dopo di Noi", ma anche per confrontarsi sulle prospettive future e sull'evoluzione dei percorsi e dei servizi messi in campo.
Un momento aperto alla cittadinanza per riflettere insieme su ciò che è stato costruito e su quanto ancora resta da fare per una città sempre più inclusiva e vicina alle persone.
Contenuto elettorale sponsorizzato
Un momento di confronto e riflessione dedicato ai temi dell'inclusione, dell'autonomia e delle politiche a sostegno delle persone con diversa abilità.
Interverranno:
- Fabrizio Ferrante, vicesindaco con delega alle diverse abilità
- Marco Galiano, candidato sindaco
Sarà un'occasione per ripercorrere il lavoro svolto in questi anni sui temi dell'inclusione sociale e lavorativa, dell'autonomia e del "Dopo di Noi", ma anche per confrontarsi sulle prospettive future e sull'evoluzione dei percorsi e dei servizi messi in campo.
Un momento aperto alla cittadinanza per riflettere insieme su ciò che è stato costruito e su quanto ancora resta da fare per una città sempre più inclusiva e vicina alle persone.
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